Zvijezda serije ''U dobru i zlu'' o velikoj odluci koja joj je promijenila život iz temelja

Glumica Sandra Lončarić prava je Slavonka kad su u pitanju društvo, smijeh i zabava. I kulen uvijek ima doma, ali samo za goste, jer ona je već 20 godina vegetarijanka. Sve o ovom načinu prehrane, ali i koju Sandrinu ulogu njezina majka nije dočekala s odobravanjem, otkrila je našoj Juliji Bačić Barać za IN magazin.

Glumica Sandra Lončarić rođena je Švicarskoj, s tri godine se preselila u Našice i po mnogočemu je prava slavonska duša.

''Mi Slavonci smo široka duša, daj sve, volimo zabavu, život i znamo uživati u životu. Uvijek u zamrzivaču ima i kulena i šunke jer kad dolazite kod Slavonaca u goste to je uvijek na stolu'', priča glumica.

Sandra Lončarić - 2 Foto: In Magazin

Ali kulen nikako nije na njezinu meniju jer ona je već 20 godina vegetarijanka i takva prehrana donijela joj je mnogo benefita.

''Kad sam jela meso poslije svakog ručka sam bila dosta umorna, uvijek bi morali prileći ili tako nešto no međutim posiije vegetarijanskog ručka tog umora nema'', objašnjava.

A nema ni brige gdje nabaviti svježe namirnice,

''Jako sam sretna i blagoslovljena što moja majčica sa svojih 77 godina obrađuje vrt i ima svoj eko uzgoj i nešpricane plodove''.

Sandra Lončarić - 1 Foto: In Magazin

Mami je prvoj javila i kad je dobila ulogu u seriji "U dobru i zlu", a njezina reakcija bila je:

''Ja ju nazovem kad su mi javili da ću glumiti u seriji ona mi kaže joj divno, koga ćeš glumiti, ja kažem od Petre mamu, ona kaže joj znaš ona ti je imala grozno djetinjstvo, mama joj je bila grozna prema njoj, nisi valjda to prihvatila, a tata viče sa strane pusti je to joj je posao''.

Lik Filipe u seriji "U dobru i zlu" gledatelji će u idućim epizodama bolje upoznati.

''Ja mislim da će ljudi tek sad vidjeti što će sve ona donijeti, što će Filipa donijeti sa sobom koje zavrzlame i mislim da ćemo tek sad vidjeti rekacije ljudi, ali već nakon prvog pojavljivanja bile su super reakcije'', govori.

Sandra Lončarić - 4 Foto: In Magazin

Jednu reakciju na ulogu koju je imala nikad neće zaboraviti.

''U jednoj seriji sam glumila potlačenu ženu koju je muž zlostavljao i uvijek sam bila nekako jadna i jednom sam kupovala kartu na željezničkom kolodvoru i gospođa na šalteru mi je rekla znate gospođo tako i mene moj muž ko vas vaš i ja skužim ona priča o liku, što da joj kažem, dobro gospođo žao mi je''.

Nije uvijek lako ni odvojiti se od uloge i svih emocija koje s njom dolaze.

''Naša podsvjest ne zna jesmo to mi ili glumimo. Vrlo često kad dođemo doma još uvijek podsvjest misli da smo tužni, ljuti. Ako glumim ulogu gdje sam depresivna, hoću se ubiti i onda dolazim doma i nisam dobro i onda shvatim -aha preuzela me uloga''.

Više od dvadeset godina u glumačkom je svijetu. Na početku karijere dogodio joj se strelovit uspjeh, a onda su se stvari naglo promijenile:

''Pet godina me nitko nije zvao, par godina me nitko nije zvao pred kameru, i ja sam rekla ok, ja ću ovo vrijeme iskoristiti da stvorim neku obitelj pa kad rodim ćemo vidjeti''.

I tako je bilo. Rodila je sina Petra, dvadesetdvogodišnjaka s kojim danas ima sjajan odnos.

''Ja jesam autoritet, ali s druge strane mi smo zaista prijatelji i ono što vidim i sad kad je stariji uvijek kad ima neki problem, uvijek prvo će meni reći i na taj način iskomuniciramo sve''.

Sina nogometaša prestala je gledati na utakmicama i za to ima dobar razlog.

''hoće se ozlijediti, hoće pobijediti, mislim ja budem luda i onda sam prestala dolaziti na njegove utakmice, on tu i tamo mene pogleda, ali ne pratimo se'', priznaje.

Sandra Lončarić - 3 Foto: In Magazin

A mi ćemo Sandru pratiti u novim epizodama omiljene serije U dobru i zlu na Novoj TV.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

