Simona Mijoković iznenadila odlukom o velikoj promjeni: ''Odlazim u molitvu i tišinu''

Simona Mijoković na društvenim mrežama iznenadila je pratitelje odlukom.
Naime, otkrila je da se povlači s Facebooka i Instagrama gdje je redovito objavljivala razne zgode iz svoga života.
''Hvaljen Isus i Marija, predragi prijatelji, danas ću deaktivirati svoj profil, odlazim u molitvu i tišinu da ne bi netko mislio da sam ga blokirala. Mir i dobro uz obilje Božjeg blagoslova. Isto vrijedi i za Instagram, ne brinite, sve je dobro, Gospodin čini nešto novo. Mir i dobro", napisala je Simona.
Podsjetimo, Simona je od 2016. u braku sa Stanislavom Mijokovićem s kojim ima četvero djece. Također, iz braka s Antom Gotovcem ima kćer Gabrijelu.
Nedavno je objasnila zašto ne objavljuje njihove fotografije. Detalje pročitajte OVDJE.
U srpnju je Simona u iskrenom svjedočanstvu vjere ispričala nepoznate detalje iz turbulentnog života, više pročitajte OVDJE.
