Od pozornice Eurosonga do crvenog tepiha Oscara: Nema gdje naš modni dvojac nije ostavio svoj potpis!

Miljenici brojnih dama u četvrtak održali reviju koju nisu propustile Jelena Rozga, Nina Badrić, Franka Batelić ni mnoge druge. O čemu se razgovaralo u prvim redovima, tko je bio UZbuđen zbog početka školske godine, a tko se veseli prinovi, zna naša Dijana Kardum.

Kad se na jednom mjestu okupi ovoliko poznatih dana, možete biti sigurni - razlog je revija modnog brenda Envy room.



''Volim ih i kao osobe, a iznad svega čestitam im na ovom trajanju'', izjavila je Nina Badrić.



''Jednostavno su drugačiji. Dečki su vjerni sebi sve te godine'', dodala je Ljupka Gojić.

''Ja sam im prvu reviju nosila njihovu ikad, tako da se znamo preko 20 godina i volim ih pratim ih. Jako su moderni u smislu da konstantno raqzvijaju svoj dizajn svoju neku prepoznatljivost'', otkrila nam je Anita Dujić.''Kad sam bila mlađa, puno mlađa, uvijek sam maštala nositi njiohove haljine i uvijek bih gledala u časopisima ajme što je Envy novo izbacio, tako da mi je bila čast nositi čak dvije vjenčanice njihove za svoije vjenčanje'', priča nam Valentina Walme Perić.''Zato što ih poistovjećujem sa svojim vlastitim počecima i sa svojom čitavom karijerom. Zaista nije bilo važnog događaja u mojoj kareijeri u mom životu, čak i privatnom koji nije bio vezan uz njih i uz njihove prekrasne kreacije'', otkrila nam je Vanda Winter.

''Prekrasan osjećaj kad završi revija. Puno je uzbuđenja, ali puno i umora. Puno je rada oko ovog cijelog projekta, koordinacije, puno ljudi. Mislim, i dan danas, evo, nakon 20 godina, svaka revija, ja ne mogu reći kodaj prva. To je adrenalin, trema, ponos... I olakšanje što je gotovo'', priznaje ovaj modni dvojac.

Modna revija - 3 Foto: In Magazin

Od elegantnih haljina, bomber jakni, do malo drugačijih odijela - svega se našlo u kolekciji. U prvim redovima razgovaralo se o modi, ali i nekim svakodnevnim stvarima.



''Pa opalile smo o hormonima, o pjegama nekim, o koži, o zdravlju, o prehrani, sa Frankom o kazalištu, svašta'', govori Nina.



''O lijepim danima koje smo Bojana i ja provele u kazalištu igrajući Chicago'', rekla nam je Renata Sabljak.

Na ovoj reviji slavilo se više od mode, slavila se priča koja traje već 20 godina. Tajna uspjeha je jednostavna.



''U dizajnu, u ozbiljnosti, u pristupu poslu, profesionalizmu. Oni su onako jedan komplet'', komentirala je Tihana Harapin Zalepugin.

Mnogima su njihove haljine obilježile važne trenutke. Haljine ovih dizajnera krasile su pozornice Eurosonga, ali i crveni tepih Oscara.



''Mislim da ja i dečki iz Envy rooma najviše pamtimo Eurosong haljinu sa bezbroj svega što se dešavalo toj haljini tokom svih priprema ali nekako mi je to najdraža uspomena'', kaže Franka Batelić.

Modna revija - 4 Foto: In Magazin

A noseći duge haljine, žene se osjećaju kao princeze. U ulogu princeza Franka i Vanda Winter uskočit će već ovog vikenda na koncertu posvećenom Disneyjevim klasicima. A Franku će doći pratiti i kći Greta.



''Jako me zanima sad ove godine pošto je sad malo veća kako će to doživjeti. Obožava plesat, obožava sve te pjesme. Najviše naravno voli Frozen - tako da jedva čeka Let it go i baš me zanima reakcija'', priča Franka.



Pred Anitom Dujić sada su novi izazovi. Njezina kći Lily krenula je u prvi razred.



''Mislim da sam ja bila više uzbuđena od nje. Meni je to bilo jako emotivno. Ona se pravila da je cool, ali evo voli školu i već jako dugo priželjkuje da krene u školu tako da je sve ok'', kaže nam Anita.

A roditeljska uzbuđenja očekuju Valentinu Walme Petrić i glumca Marka Petrića, koji će uskoro postati roditelji po prvi put.



''Izvrsno se osjećam, evo jedva čekamo Marko i ja da bebica stigne, polako smo se počeli pripremat. Neki kažu prekasno, možda smo malo prechill ali valjda tako treba bit. Ime smo odabrali davno, zapravo Marko je bio taj koji je odabrao ime i jedva čekamo da se desi taj sretni trenutak'', priznala nam je Valentina.

U 20 godina postojanja ovaj modni dvojac postao je sinonim za eleganciju. Među prvima su krenuli i s kolekcijama za mladenke. No mušku kolekciju još će se morat pričekati.



''Pa nikad se ne zna, apsolutno. Kao imamo negdje to u primozgu i postoji moguićnost da se ukaže'', kažu.

Modna revija - 6 Foto: In Magazin

Uz novu kolekciju, Nikica i Vjeko predstavili su novi projekt - izložbu koja je otvorila prostor mladim dizajnerskim nadama.

