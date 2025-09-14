Objavljeni prvi prizori s vjenčanja Scwarzeneggerova sina, mladenkina vjenčanica je posebna priča!

Patrick Schwarzenegger i Abby Champion vjenčali su se u trodnevnom slavlju u Idahu, uz obitelj, slavne goste i modne kombinacije koje su obilježile svaki trenutak.

Patrick Schwarzenegger i manekenka Abby Champion izrekli su sudbonosno "da" nakon višegodišnje veze, a sada su s pratiteljima podijelili prve fotografije i detalje trodnevne proslave održane u slikovitom Coeur d’Aleneu u američkoj saveznoj državi Idaho.

Sve je počelo u četvrtak, 4. rujna, probnom večerom gdje je mladenka zablistala u elegantnoj haljini brenda Zimmerman, dok je Patrick nosio svijetloplavo odijelo iz kolekcije Haidera Ackermanna za Tom Ford. Dan kasnije uslijedio je neformalni roštilj u vestern stilu, a Abby se pojavila u dugoj čipkastoj haljini brenda Bec + Bridge, uz crne kaubojske čizme i šešir – pravi modni pogodak za ležernu atmosferu.

Glavni događaj, ceremonija vjenčanja, održan je u subotu, 6. rujna. Abby je nosila vjenčanicu s potpisom Danielle Frankel, dok je Patrick ostao vjeran istom dizajneru odijela kao i prethodnih dana.

Patrick Schwarzenegger i Abby Champion - 4 Foto: Instagram

Patrick Schwarzenegger i Abby Champion - 3 Foto: Instagram

Patrick Schwarzenegger i Abby Champion - 1 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Preporuke U Šibenik uplovio elitni kruzer, ove cijene su za one kojima je luksuz stil života!

Mladenka je bila specifična za izbor vjenčancije te je imala jedan poseban zahtjev.

"Za mene su haljina i tko ju je dizajnirao bili nevjerojatno važni", ispričala je Abby za Vogue.

Budući da su krojenje i moda dio moje profesije, znala sam da želim raditi s nekim s kim se osjećam potpuno ugodno, s nekim s kim mogu otvoreno podijeliti svoje misli i mišljenja. Od trenutka kad sam upoznala Danielle, znala sam da je ona ta", dodala je.

Kako vam se sviđa mladenkina vjenčanica? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Pogledaji ovo Clubzone Vatromet, laseri i rave ekstaza: Scooter u Zagrebu priredio noć za pamćenje!

Galerija 22 22 22 22 22

Ceremoniju je predvodio Abbyin otac, a među Patrickovim kumovima bili su njegov brat Christopher i šogor Chris Pratt. Svečanosti su prisustvovali i njegovi slavni roditelji, Arnold Schwarzenegger i Maria Shriver, kao i kolege iz serije "The White Lotus" – Jason Isaacs, Sarah Catherine Hook i Sam Nivola, koji je stigao u pratnji djevojke Iris Apatow.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Ed Sheeran neće zaboraviti Split, razlog se krije u jednom neočekivanom poklonu!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Tko još može ovako nositi prozirnu čipku? Naš influencer iznenadio hrabrim izdanjem!

Pogledaji ovo Celebrity "Sramota za jednu majku da se tako snima?" Mama našeg nogometaša žestoko oplela po hejterima