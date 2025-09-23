Tko je predivna supruga nogometaša Rijeke koja je nedavno rodila blizance?

Iako je supruga nogometaša Duje Čopa, Ana Čop vodi povučen život daleko od medija.

Nogometaš Rijeke Duje Čop i supruga Ana nedavno su postali roditelji blizanaca, a već imaju i trogodišnju kćerkicu Milu.

Fotografija Ane s bebama osvanula je na društvenim mrežama, a rodila je dječaka i djevojčicu.

Ana Čop Foto: Instagram

Čop je u svoju Anu zaljubljen već godinama, a evo tko je ona.

Duje i Ana Čop Foto: Instagram

Ana, rođena Kurobasa, domaćoj je javnosti poznata po manekenskoj karijeri i brojnim uspjesima u svijetu mode i ljepote. Godine 2008. okrunjena je titulom prve pratilje Miss Hrvatske, a 2014. uvrštena je među 12 najatraktivnijih Hrvatica.

Duje i Ana Čop Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda Kumova u bijeloj mini haljini zablistala na jednu od najvažnijih večeri u svom životu!

Njezin i Dujin put ljubavi započeo je daleko od medija. Nakon sedam godina veze nogometaš je Anu zaprosio na Božić 2019. godine u Belgiji, gdje je tada igrao za Standard Liege.

Planirano vjenčanje u svibnju 2020. odgodila je pandemija, no par je svoj veliki dan ipak dočekao u lipnju 2021. kada su u Zagrebu izrekli sudbonosno "da" na raskošnoj ceremoniji.

Duje i Ana Čop Foto: Instagram

Duje i Ana Čop Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Svi su ga prihvatili! Splićanin Šime glavna je zvijezda fotki s proslave rođendana Maje Šuput

Ana na Instagramu ima zaključan profil, prati ju tek 600 ljudi, a u opisu joj piše kako radi u marketingu i prodaji.

Fotografi je na tribinama znaju uhvatiti u društvu naše poznate sportske voditeljice Valentine Miletić.

Valentina Miletić - 3 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Valentina Miletić - 2 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Galerija 10 10 10 10 10

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Tijesan grudnjak jedva je obuzdao bujne obline folkerice koju regija jako voli

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Ma je li moguće? Ljudi ne vjeruju koliko godina ima Nataša Bekvalac!

Pogledaji ovo Celebrity Prozirna haljina voditeljice pratila je liniju njenog tijela koje kao da je nacrtano!