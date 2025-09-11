Najljepša vijest u domu našeg nogometaša: Zvijezda Rijeke i supruga Ana dočekali blizance!

Nogometaš Duje Čop i supruga Ana, koji već imaju kćerkicu Milu, postali su roditelji blizanaca.

Nogometaš Rijeke Duje Čop (35) i supruga Ana postali su roditelji blizanaca, a već imaju i trogodišnju kćerkicu Milu.

Ana Čop Foto: Instagram

Ana, rođena Kurobasa, domaćoj je javnosti poznata po manekenskoj karijeri i brojnim uspjesima u svijetu mode i ljepote. Godine 2008. okrunjena je titulom prve pratilje Miss Hrvatske, a 2014. uvrštena je među 12 najatraktivnijih Hrvatica.

Njezin i Dujin put ljubavi započeo je daleko od medija. Nakon sedam godina veze nogometaš je Anu zaprosio na Božić 2019. godine u Belgiji, gdje je tada igrao za Standard Liege.

Planirano vjenčanje u svibnju 2020. odgodila je pandemija, no par je svoj veliki dan ipak dočekao u lipnju 2021. kada su u Zagrebu izrekli sudbonosno "da" na raskošnoj ceremoniji.

