Jelena Rozga podijelila vijest koja ju je shrvala: ''Zadnjih mjesec dana bilo je teško...''

Jelena Rozga rastužila je svoje pratitelje novom viješću, posljednjih mjesec dana za nju nije bilo lako.
Naime, na Instagramu je podijelila da je uginuo njen kućni ljubimac, pas Ringo Starr.
Od njega se oprostila uz njihove fotografije, a tužan opis dirnuo je sve.
''Zlatni moj dječače... Te hladne zime 2012. u Splitu otišla sam izabrati psića, ali ti si u toj košari sa svojom braćom i sestrama bio najuporniji i skočio mi u ruke. Ti si mene izabrao, Ringiću moj. Promijenio si mi život, obogatio ga i uvijek me dočekivao radostan, mahao repićem i davao mi ljubav i gomilu poljubaca... Bio si tužan, ali nikad se nisi ljutio na mene kad sam pakirala veliki kofer — što je značilo da odlazim na više dana — jer si znao da ću ti se uvijek vratiti. To ti je bilo važno. I meni, to znaš... Zadnjih mjesec dana bilo je teško; borio si se da me još jedan dan razveseliš, jer si to radio cijeli svoj život... ali si se umorio i morao si ići spavati. Zaspao si tamo gdje najviše voliš — u svom domu, u mom naručju, ljubeći me... Moja najveća ljubavi, sada trči veseo; jedi što god poželiš, nađi dobru ekipu i budi dobar dječak prema svima kako sam te naučila, ali ne zaboravi da si uvijek i zauvijek samo moj. Fališ mi, sve me boli od tuge... Ti si zauvijek moj predivni zlatni dječak. Volim te, R. Ringo Starr 26.11.2011. – 20.09.2025.'', napisala je Rozga.
Jelena Rozga Foto: Facebook
Podsjetimo, posljednjih mjeseci Rozga puni medijske stupce svojim ljubavnim životom nakon što je konačno potvrdila vezu s Ivanom Huljićem.
Jelena Rozga - 1 Foto: Armin Durgut/Pixsell
