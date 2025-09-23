Jelena Rozga podijelila vijest koja ju je shrvala: ''Zadnjih mjesec dana bilo je teško...''

Jelena Rozga rastužila je svoje pratitelje novom viješću, posljednjih mjesec dana za nju nije bilo lako.

Omiljena pjevačica domaće i regionalne scene Jelena Rozga ovih dana tuguje.

Naime, na Instagramu je podijelila da je uginuo njen kućni ljubimac, pas Ringo Starr.

Od njega se oprostila uz njihove fotografije, a tužan opis dirnuo je sve.

''Zlatni moj dječače... Te hladne zime 2012. u Splitu otišla sam izabrati psića, ali ti si u toj košari sa svojom braćom i sestrama bio najuporniji i skočio mi u ruke. Ti si mene izabrao, Ringiću moj. Promijenio si mi život, obogatio ga i uvijek me dočekivao radostan, mahao repićem i davao mi ljubav i gomilu poljubaca... Bio si tužan, ali nikad se nisi ljutio na mene kad sam pakirala veliki kofer — što je značilo da odlazim na više dana — jer si znao da ću ti se uvijek vratiti. To ti je bilo važno. I meni, to znaš... Zadnjih mjesec dana bilo je teško; borio si se da me još jedan dan razveseliš, jer si to radio cijeli svoj život... ali si se umorio i morao si ići spavati. Zaspao si tamo gdje najviše voliš — u svom domu, u mom naručju, ljubeći me... Moja najveća ljubavi, sada trči veseo; jedi što god poželiš, nađi dobru ekipu i budi dobar dječak prema svima kako sam te naučila, ali ne zaboravi da si uvijek i zauvijek samo moj. Fališ mi, sve me boli od tuge... Ti si zauvijek moj predivni zlatni dječak. Volim te, R. Ringo Starr 26.11.2011. – 20.09.2025.'', napisala je Rozga.

Jelena Rozga Foto: Facebook

Pogledaji ovo Celebrity Vjenčali su se čak tri puta: Ljubavna priča Nikole Pilića trajala je više od 50 godina

Podsjetimo, posljednjih mjeseci Rozga puni medijske stupce svojim ljubavnim životom nakon što je konačno potvrdila vezu s Ivanom Huljićem.

Više pročitajte OVDJE.

Jelena Rozga - 1 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Tko je supruga osvajača Zlatne lopte 2025.? Nitko nije ni znao da su se vjenčali

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Splićanin Šime podijelio prve prisne fotke s Majom Šuput i poslao joj poruku!

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Tko je predivna supruga nogometaša Rijeke koja je nedavno rodila blizance?

Pogledaji ovo Celebrity Poznate su nove informacije o stanju Halida Bešlića: ''Svjestan je da je situacija ozbiljna, ali...''