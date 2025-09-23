Vjenčali su se čak tri puta: Ljubavna priča Nikole Pilića trajala je više od 50 godina

Legendarni tenisač Nikola Pilić zaljubio se u svoju suprugu na prvi pogled, a ljubav je potrajala više od 50 godina.

Preminuo je Nikola Pilić, izbornik koji je Hrvatsku 2005. godine doveo do titule u Davis Cupu te po mnogima najzaslužniji čovjek za Wimbledon Gorana Ivaniševića 2001. godine. Više pročitajte OVDJE.

Iza sebe je ostavio dvoje djece i suprugu Miju Adamović, poznatu srpsku glumicu, s kojom je bio više od 50 godina.

Nikola Pilić Foto: Afp

Nikola i Mija Pilić - 1 Foto: Ronald Gorsic / CROPIX

Nikola i Mija upoznali su se 1959. godine u Novom Sadu. Miji Adamović je bilo 17 godina, a Piliću 19. Došao se upisati u Višu upravnu školu jer nije bio primljen na zagrebački Pravni fakultet.

''U Splitu sam završio brodogradnju i želio upisati pravo u Zagrebu. I dok sam čekao da se razriješi ta situacija, stigao je poziv jednog uglednika iz svijeta tenisa da dođem u Novi Sad, gdje će mi dati stipendiju pa ću moći i studirati i igrati tenis. Prihvatio sam, i to je mi je bila najbolja odluka u životu. Kad sam ugledao moju Miju... Iako, unatoč osjećajima, nisam reagirao odmah. Tada sam samo želio biti tenisač i najmanje su me zanimale cure. No, Mija mi nije izlazila iz glave'', rekao je prije nekoliko godina Pilić za Gloriju.

Nikola i Mija Pilić - 4 Foto: Slaven Branislav Babic/Pixsell

''Kad sam ugledala Nikolu, onako lijepog, visokog i blago riđokosog, bio je to grom! Potres. Znala sam da je to - to. Tako je i danas'', dodala je Mija.

Postali su par 1969. godine, a vjenčali su se 1971. godine u Londonu. Iako je bilo samo pitanje vremena kada će reći sudbonosno 'da', sve je malo požurila njihova kći Danijela koja je za koji mjesec trebala doći na svijet.

''Na velikom slavlju koje su snimali fotografi svjetskih agencija i o kojem se još mjesecima pričalo, bilo je i prvih pedeset tenisača svijeta. Bio je to party za pamćenje, iako ni Mija ni ja ne robujemo običajima da slavimo važne datume. Nama je slavlje svaki dan, kad se probudimo jedno pokraj drugog'', ispričao je Pilić.

Nikola i Mija Pilić - 6 Foto: R.Z./ATAImages

Pogledaji ovo Celebrity Velika vijest stiže iz Thompsonove obitelji, ponosni pjevač se pohvalio!

U sljedećih tjedan dana vjenčali su se još dva puta.

''Moj Nikola je vjernik i bilo mu je važno da svećenik blagoslovi naš brak pa su nam prijatelji dogovorili termin u jednoj londonskoj katoličkoj crkvi. Kad je zatražio vjenčani list, svećenik je objasnio da to nije bilo ''službeno'' jer smo po tadašnjim crkvenim zakonima trebali boraviti u Londonu, odnosno u Engleskoj, 21 dan, a mi smo bili 16 dana. ''To smo vam priredili obred za vašu dušu'', rekao je znajući tko su Nikola i njegovi prijatelji'', prisjetila se Mija Pilić 2021. godine za Gloriju.

Nikola i Mija Pilić - 2 Foto: R.Z./ATAImages

Nakon toga otputovali su za Gstaad u švicarskim Alpama, a u tamošnjoj crkvici su imali treće vjenčanje kada su dobili i crkvenu potvrdu.

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda Kumova u bijeloj mini haljini zablistala na jednu od najvažnijih večeri u svom životu!

Direktor luksuznog hotela Palace organizirao im je tulum na terasi, a na braku su im čestitali i slavni holivudski glumci Elizabeth Taylor i Richard Burton koji su bili odsjeli u istom hotelu.

Nikola i Mija Pilić - 3 Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

Nakon Danijele su dobili i sina Niku, a 2012. su postali baka i djed.

Galerija 6 6 6 6 6

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Tko je predivna supruga nogometaša Rijeke koja je nedavno rodila blizance?

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Tijesan grudnjak jedva je obuzdao bujne obline folkerice koju regija jako voli

Pogledaji ovo Celebrity Ma je li moguće? Ljudi ne vjeruju koliko godina ima Nataša Bekvalac!