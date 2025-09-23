Splićanin Šime podijelio prve prisne fotke s Majom Šuput i poslao joj poruku!

Na glamuroznoj proslavi svog 46. rođendana Maja Šuput okupila je brojna poznata lica, a jedan od glavnih aktera večeri bio je Šime Elez koji je sada s pjevačicom podijelio i prisne fotografije.
Maja Šuput povodom svog 46. rođendana okupila je prijatelje i drage ljude na glamuroznoj večeri pod zvjezdanim nebom, a društvene mreže preplavile su fotografije koje je podijelio Šime Elez.3 vijesti o kojima se priča kakva fešta je to bila! Šime zapjevao Maji za njezin rođendan, nasmijat će vas izbor pjesme! miljenica kritičara Sjećate se ove zvijezde devedesetih? Imala je hit koji je pjevao cijeli svijet odlazak uz glazbu Kolege mu zasvirali za oproštaj, prizori s ispraćaja preminulog tamburaša dirnuli su mnoge
Atmosfera je bila ispunjena glazbom, smijehom i veseljem, a posebnu čar večeri dao je upravo Šime, koji se latio mikrofona i zapjevao u čast slavljenice.
''Noć za pamćenje, ali malo čega se sjećamo... Dežurni pjevači su bilo u ulozi pratećih vokala... Jole, Sandi, Robi, Prco, dogodine pametnije... Maja, sve znaš...'', napisao je Šime.
Šime Elez i Maja Šuput - 2 Foto: Instagram
Šime Elez i Maja Šuput - 9 Foto: Instagram
Njih dvoje su zajedno mamili poglede i plijenili pozornost, a fotografije otkrivaju da je slavlje bilo ispunjeno plesom, pjesmom i zaraznom energijom.
Šime Elez Foto: Instagram
Šime Elez Foto: Instagram
Što joj je to Šime pjevao, pogledajte OVDJE.
Netko od gostiju uhvatio je i njihov poljubac, a više pogledajte OVDJE.
Maja Šuput i Šime Elez - 1 Foto: Instagram
Maja Šuput i Šime Elez - 2 Foto: Instagram
Usprkos tome što su posljednja tri mjeseca često zajedno, pjevačica i ekonomist koji je bio u spotu za pjesmu "Nisam ja za male stvari" nisu službeno potvrdili da su par.
Marko Grubnić, Maja Šuput, Šime Elez - 3 Foto: Instagram
Maja Šuput i Šime Elez - 3 Foto: Goran Kovacic/Pixsell
Kako je izgledala Majina rođendanska torta, pogledajte OVDJE.
Galerija 23 23 23 23 23
1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Tko je supruga osvajača Zlatne lopte 2025.? Nitko nije ni znao da su se vjenčali
Dok svi nagađaju o novoj romansi, Šuput je pratitelje zaintrigirala posljednjom objavom!
1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Tko je predivna supruga nogometaša Rijeke koja je nedavno rodila blizance?