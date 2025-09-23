Splićanin Šime podijelio prve prisne fotke s Majom Šuput i poslao joj poruku!

Na glamuroznoj proslavi svog 46. rođendana Maja Šuput okupila je brojna poznata lica, a jedan od glavnih aktera večeri bio je Šime Elez koji je sada s pjevačicom podijelio i prisne fotografije.

Maja Šuput povodom svog 46. rođendana okupila je prijatelje i drage ljude na glamuroznoj večeri pod zvjezdanim nebom, a društvene mreže preplavile su fotografije koje je podijelio Šime Elez.

Atmosfera je bila ispunjena glazbom, smijehom i veseljem, a posebnu čar večeri dao je upravo Šime, koji se latio mikrofona i zapjevao u čast slavljenice.

''Noć za pamćenje, ali malo čega se sjećamo... Dežurni pjevači su bilo u ulozi pratećih vokala... Jole, Sandi, Robi, Prco, dogodine pametnije... Maja, sve znaš...'', napisao je Šime.

Šime Elez i Maja Šuput - 2 Foto: Instagram

Šime Elez i Maja Šuput - 9 Foto: Instagram

Njih dvoje su zajedno mamili poglede i plijenili pozornost, a fotografije otkrivaju da je slavlje bilo ispunjeno plesom, pjesmom i zaraznom energijom.

Šime Elez Foto: Instagram

Šime Elez Foto: Instagram

Maja Šuput i Šime Elez - 1 Foto: Instagram

Maja Šuput i Šime Elez - 2 Foto: Instagram

Usprkos tome što su posljednja tri mjeseca često zajedno, pjevačica i ekonomist koji je bio u spotu za pjesmu "Nisam ja za male stvari" nisu službeno potvrdili da su par.

Marko Grubnić, Maja Šuput, Šime Elez - 3 Foto: Instagram

Maja Šuput i Šime Elez - 3 Foto: Goran Kovacic/Pixsell

Dok svi nagađaju o novoj romansi, Šuput je pratitelje zaintrigirala posljednjom objavom!

