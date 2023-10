Kći našeg bivšeg glumačkog para ukrala sve poglede s mamom u izlasku, njezina nasljednica odrasla je u pravu ljepoticu!

Korana Ugrina pojavila se na premijeri predstave "Ništa im neće bit" Kazališta Moruzgva, a stigla je u pratnji svoje poznate majke Ksenije Marinković.

U Zagrebu je održana svečana premijera nove predstave Kazališta Moruzgva "Ništa im neće bit", a koju nisu propustile ni brojna poznata domaća lica, među kojima su se neka ipak posebno istaknula i zaokupila pažnju.

Jedna od njih je i 26-godišnja glumica Korana Ugrina, kći našeg bivšeg glumačkog para Ksenije Marinković i Kristijana Ugrine, koja je na premijeru stigla upravo u pratnji mame. Na sebi je nosila malu crnu haljinu, kožnu jaknu i čizme, a dobro raspoložena pozirala je fotografima.

Bivši voditelj i glumac poznat je po propalom braku s glumicom Ksenijom Marinković s kojom je osim Korane dobio i sina Kostu Kaija, a od koje se razveo 2005. godine jer je započeo vezu s osam godina mlađom frizerkom Tamarom Pundom.

"Oni se viđaju s njim često, ja se ne viđam, ali obavljamo sve što treba svako svoje i to je to'', priznala je Ksenija jednom prilikom u IN magazinu.

Kristijan je s Tamarom 2010. godine dobio kćer Marijetu i to dvije godine nakon što su stali pred oltar.

