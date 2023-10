Hercegovački tajkun Milan Lučić uhvaćen je u rijetkom izlasku u javnost, a njegovo ponašanje nekad je bilo glavna tema medija!

Milan Lučić snimljen je u centru Zagrebu kojim je prošetao sam, a primijetili su ga fotografi koji su se tamo zatekli.

Hercegovački poduzetnik Milan Lučić prošetao je centrom Zagreba, a primijetili su ga i fotografi koji su ga snimili u ležernom izdanju.

Milan je na sebi nosio tamne traperice i bijelu košulju, dok je pogled sakrio iza tamnih naočala, a tamna duža kosa još uvijek mu je zaštitni znak kojeg se ne odriče.

Lučića je domaća javnost upoznala 2004. godine, kada je procurila njegova eksplicitna snimka sa Severinom, a otada njeguje istu, prepoznatljivu frizuru, a danas ga u javnosti rijetko viđamo.

Ona se incidenta prisjetila nakon 17 godina u intervjuu koji je 2021. dala u travnju za srpski magazin Nedeljnik.

"Nikad nisam tražila da moja intima izađe vani. To je bio veliki šok. Dala sam onda dva intervjua povodom toga i to je bilo to. Bilo je teško, ali preživjela sam. U rok službe ili, što bi u Splitu rekli, tempi passati. Ali eto, bila je to zabava, nekima i dandanas. Pa kad mi nemaju što reći, onda mi spominju tu nesretnu snimku s broda", ispričala je.

"Ali tad nisam šest mjeseci izašla iz kuće. Prvo je bilo žaljenje, a onda osuda da sam to sama dala zbog popularnosti", prisjetila se tada.

