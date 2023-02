Hercegovački tajkun Milan Lučić nekad je punio medijske stupce, a sada je snimljen u javnosti nakon dugo vremena

Milan Lučić nakon dugo vremena snimljen je u šetnji zagrebačkom špicom.

Hercegovački poduzetnik Milan Lučić za vikend je prošetao centrom Zagreba, gdje nije mogao proći neopaženo.

Nakon što ga dugo vremena nismo imali priliku vidjeti u javnosti, fotografi su ga ulovili na popularnoj špici, a čini se da mu pažnja uopće nije zasmetala.

Lučića je domaća javnost upoznala 2004. godine, kada je procurila njegova eksplicitna snimka sa Severinom, a otada njeguje istu, prepoznatljivu frizuru.

Ona se incidenta prisjetila nakon 17 godina u intervjuu koji je 2021. dala u travnju za srpski magazin Nedeljnik.

"Nikad nisam tražila da moja intima izađe vani. To je bio veliki šok. Dala sam onda dva intervjua povodom toga i to je bilo to. Bilo je teško, ali preživjela sam. U rok službe ili, što bi u Splitu rekli, tempi passati. Ali eto, bila je to zabava, nekima i dandanas. Pa kad mi nemaju što reći, onda mi spominju tu nesretnu snimku s broda", ispričala je.

"Ali tad nisam šest mjeseci izašla iz kuće. Prvo je bilo žaljenje, a onda osuda da sam to sama dala zbog popularnosti", prisjetila se tada.

