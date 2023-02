Tarik Filipović podijelio je rijetku fotografiju sina, a razlog je jako poseban: ''Hvala što si skinuo embargo objavljivanja fotografija...''

Tarik Filipović putem društvenih mreža čestitao je rođendan svom sinu Armanu, te mu se zahvalio što mu je napokon dopustio da objavi njegovu privatnu fotografiju.

Tarik Filipović na društvenim mrežama obilježio je njemu vrlo značajan i poseban dan.

Njegov sin Arman slavi 15. rođendan, a on je tom prilikom odlučio posvetiti mu vrlo emotivnu objavu. Na fotografiji dječak ima spušten pogled prema mobitelu, a na licu nosi sunčane naočale.

Fotografiju možete pogledati OVDJE.

"Arman... Iako sam u djetinjstvu bio najsretniji i najbezbrižniji, najviše volim zadnjih 15 godina svoga života. 'Sve zbog jednog dječaka'. Arman mu ime. I dvostruko uživao gledajući sve divne faze odrastanja. I od 'mali Tarik' do 'veliki Arman' kao dlanom o dlan. Moj, a tako svoj. Sretno ljubavi tatina i neka te prati sreća, osmijeh na licu, dobro zdravlje. I neka se snovi ostvaruju jedan po jedan, kao domine. I još nešto - nikada nemoj prestati biti dječak, zna tata iz iskustva koliko je to divno. I da me prerasteš u svakom pogledu, ova tri centimetra visine ćeš brzo. Voli tata. Hvala što si skinuo embargo objavljivanja fotografija. Barem na ovaj divan dan", poručio je ponosni otac.

Tarik je za njegov prošli rođendan, javnosti obznanio kako mu Arman ne dopušta objavljivanje njegovih fotografija, no čini se kako je tata sada ipak zaslužio dozvolu.

Pjevač Amel Ćurić odmah se javio prvi u komentarima pa poručio Tariku: "Vidiš da je moj post imao efekta, nitko živ ti nije spomenuo ništa o tome kako to tebe tvoj sin zove". Odmah mu je Filipović uzvratio odgovor: "TATA".

Javila se i glumica Nataša Janjić Medančić: "Ja sve mislim onaj maleni slavi, kad ono- momak pravi baš!", ali i Bojana Gregorić-Vejzović: "Embargo na foto…poznato…Prekrasan Arman!".

Podsjetimo, Tarik je u braku s Lejlom Filipović od 2007. godine, a zajedno odgajaju sinove Armana i Dinu. Lejla je sina Dinu dobila u prvom braku s Dadom Majolijem, a Tarik se odlično slaže i s njim.

