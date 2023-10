Malo tko je prepoznao omiljenog domaćeg voditelja, pomalo zapušteni izgled zaštitni mu je znak i danas živi skroz povučeno

Kristijan Ugrina snimljen je na zagrebačkoj špici, u jednom od svojih rijetkih pojavljivanja u javnosti.

Naš bivši televizijski voditelj i glumac Kristijan Ugrina snimljen je u rijetkom pojavljivanju u javnosti, nakon što ga posljednjih nekoliko godina iz iste povukao i živi daleko od očiju znatiželjne javnosti.

50-godišnji Kristijan prošetao je zagrebačkom špicom gdje su ga tek rijetki uspjeli prepoznati na prvi pogled, a njegov zaštitni znak danas su duga i pomalo neuredna, prosjeda kosa i brada.

Bivši voditelj bio je poznat i po braku s glumicom Ksenijom Marinković s kojom je dobio sina Kosta Kaija i kćer Koranu, a od koje se razveo 2005. godine jer je započeo vezu s osam godina mlađom frizerkom Tamarom Pundom.

"Oni se viđaju s njim često, ja se ne viđam, ali obavljamo sve što treba svako svoje i to je to'', priznala je Ksenija jednom prilikom u IN magazinu.

Kristijan je s Tamarom 2010. godine dobio kćer Marijetu i to dvije godine nakon što su stali pred oltar.

