Bio je omiljeno domaće lice s malih ekrana, a zbog pomalo zapuštenog imidža danas ga nije lako prepoznati

Kristijan Ugrina snimljen je u šetnji zagrebačkom špicom i to nakon što ga dugo nismo vidjeli u javnosti.

Kristijan Ugrina bio je omiljeno lice s malih ekrana i jedan od omiljenih kazališnih i filmskih glumaca, a danas ga u javnosti nemamo priliku često vidjeti.

No 50-godišnjeg Kristijana fotografi su uspjeli snimiti na zagrebačkoj špici u šetnji s ljubimcem, gdje su ga tek rijetki uspjeli prepoznati na prvi pogled, a njegov zaštitni znak danas duga i pomalo neuredna prosjeda kosa i brada.

Kristijan je bio poznat i po braku s glumicom Ksenijom Marinković s kojom je dobio sina Kosta Kaija i kćer Koranu, a od koje se razveo 2005. godine jer je započeo vezu s osam godina mlađom frizerkom Tamarom Pundom.

"Oni se viđaju s njim često, ja se ne viđam, ali obavljamo sve što treba svako svoje i to je to'', priznala je Ksenija jednom prilikom u IN magazinu.

Kristijan je s Tamarom dobio kćer Marijetu i to dvije godine nakon što su se vjenčali 2008. godine.

