Ksenija Marinković otkrila u kakvim je odnosima s bivšim suprugom Kristijanom Ugrinom i progovorila o borbi s bolesti koja ju je zadesila!

Kseniju Marinković gledali smo tijekom godina u različitim ulogama, a u baš svakoj je apsolutno oduševila. Ona je glumica, redateljica i majka, a sada je možete gledati u novom filmu ''Da li ste videli ovu ženu''. U intervjuu je za In magazin otkrila kako se osjećala kada su se njezina djeca odselila iz obiteljskog doma, u kakvim je odnosima s bivšim suprugom te je li morala stati na loptu nakon što su je prije nekoliko godina zadesili ozbiljni zdravstveni problemi.

Lik Draginje koja svoj život prikazuje u boljem svjetlu, svakodnevno možemo prepoznati u brojnim ljudima koji se pretvaraju...



''Oko toga da jesu nešto, što nisu, oko toga da imaju nešto što nemaju, oko toga su bolji nego što jesu, oko toga da su gori nego što jesu. Svatko na taj način skriva neku svoju malu tajnu, nesigurnu tajnu unutra da ju nitko ne primijeti.'', govori Ksenija Marinković.



Ksenija je majka dvoje djece koja su već odrasla. Sin Kosta Kai radi u IT sektoru, dok kći Korana priprema diplomski rad. Svatko živi na svojem dijelu grada, a kad su se odselili, teško se privikavala na novu situaciju praznog gnijezda.



''Bilo je frka jedno vrijeme dok se nisam navikla. Malo je osjećaj koda si se opet vratio na kraj faksa, takav osjećaj. S tim da nemaš više snage za toliko tulumarenja i otkrivanja svijeta, ali malo je taj osjećaj šta sad, sad opet sve ispočetka'', priznaje Ksenija Marinković.



Njezin sin ima neobično ime, a Ksenija nam je objasnila kako je do tog odabira došlo:



''On je Kosta Kai zato što je Kai dječak iz snježne kraljice, kao divan i kad se pojavio tako plah to je bilo Kai. Kosta kao jedno jako lijepo i muževno ime'', objasnila je Ksenija.



Dvoje djece dobila je u braku s bivšim suprugom Kristijanom Ugrinom, a na pitanje jesu li i dalje u kontaktu, odgovara:



''Oni se viđaju s njim često, ja se ne viđam, ali obavljamo sve što treba svako svoje i to je to'', priznala je Ksenija.



Uz to što glumi, Ksenija se okušala i u redateljskim vodama u predstavi Tvorničke postavke. S brzim tempom i probama morala je stati na loptu, nakon što je prije više od 3 godine dobila encefalitis, odnosno, upalu moždane ovojnice.



''Kako ne, onda sam shvatila da se ne mogu više ponašati koda imam 25 godina i počela sam malo više brinuti o sebi i malo sam usporila i zapravo mi to jako odgovora moram reći'', priznala je Ksenija.



Kaže - svaka nova uloga joj je najdraža, a trenutačno joj je to Draginja koja će vas zasigurno potaknuti na razmišljanje.



