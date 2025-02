Mentol u oku, tužne uspomene ili jednostavno vještina? Saznajte kako naši glumci puštaju suzu na zahtjev

U opisu posla im je da u tren oka uskaču u koje god raspoloženje dana uloga zahtijeva. No, potekne li suza dok zapucketaju prstima ili se koriste skrivenim trikovima, domaća glumačka imena otkrila su našoj Aleksandri Keresman. U prilogu In magazina doznajte tko je najvještiji u plakanju kad "lupi klapa".

Čini nam se da im dolazi lako poput disanja - pustiti suzu na zahtjev. Ipak je to dio njihova posla, smijati se, plakati ili bijesniti pred kamerama i na pozornici, no kane li zaista suza samo tako na 1,2,3..kreni?

Nekima da, nekima ne.

''To je jedna velika domaća zadaća, to možeš pokušati napraviti na licu mjesta i vjerojatno ćeš doć do toga, ali će ti trebati dulje'', govori Marko Cindrić.



''Zapravo da, ali nisam znao da imam taj, to nije talent, nego da sam pokopčao radnju da ne znam plakati, ali da zaplačem, zapravo sam to radio intuitivno i osjećao da tako treba, i učili su me tako'', objasnio je omčilo Otašević.

A u trenucima kada suze jednostavno ne dolaze same od sebe, glumci uvijek mogu posegnuti u svoju ladicu trikova i vještina da ih, pa makar na silu, izazovu.



''Pa postoje tehnički načini da se dođe do suza, a postoje neke stvari koje su osobne, svatko ima svoju malu vreću s trikovima, tako da postoji puno raznih načina. Ja vam ne mogu odat svoje'', govori Marko Petrić.



''Groznim metodama sam se morao služiti, zamišljaš si da ti je netko drag umro, sa smijanjem je bilo još teže, a sad kak mi glumci kažemo to vadiš iz ladice'', priznaje Kristijan Ugrina.



''Ima trik koji su me naučili na akademiji, samo sam ga jednom koristio po naređenju na akademiji i toliko je glup da mi je neugodno, ali pokazat ću vam ga. Dakle, napuniš usta slinom i radiš ovo…..i srčeš slinu, nemojte ni to radit ljudi, ako ne morate plakat nemojte plakat'', rekao je Asi Ugljen.



''Postoje ti neki trikovi tipa mentol u oko, ali to nažalost ne funkcionira jer kako imam leće, imam veliku dioptriju i to mi se sve jako suši tako da nikad nisam uspjela na taj mentol'', priznala je Ana Uršula Najev.



''Tu nemam nikakav savjet jer ja nažalost ne spadam u glumce tehničare koji su to naučili pa mogu proizvest bilo kad, ja sam isključivo glumac emotivac kad ih ima ima, kad ih nema…ideš nekim drugim varijantama'', priznaje Zrinka Cvitešić.

Na kraju priče prirodne ili izazvane, na sceni ili na setu, suze čak ponekad i dobro dođu.



''Suze na sceni katkad dođu vrlo prirodno jer imate neke teške situacije u životu pa scena zna bit katarzično mjesto na kojem se plače bez da se trepne'', otkrila je Ana Gruica.



''Dakle ja drugi čin samo plačem i zaista mi idu moje privatne suze jer dođem u to stanje žene koja je izgubila svoje dijete, mogu si samo to zamislit i svaki put se isplačem i to mi je kao neka terapija'', rekla je Sandra Lončarić.

Baš kao i nama gledateljima, koji nerijetko zajedno s njima pustimo suzu, ali umjesto pred reflektorima, u sigurnosti mraka kina ili gledališta.

