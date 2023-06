Žanamari se pohvalila nikad bujnijim dekolteom, njezini obožavatelji su van sebe: "Ovo je najbolje dosad!"

Žanamari Perčić pokazala je na profilu na Instagramu bujni dekolte s kakvim se otputila u izlazak s dragom joj osobom.

Pjevačica i influencerica Žanamari Perčić pohvalila se izlaskom u jedan od njezinih omiljenih restorana i pritom svoje pratitelje počastila prizorom svog nikad bujnijeg dekoltea.

Žanamari na fotografijama pozira utegnuta u crni korzet na vezanje, a u prvom planu našao se njezin dekolte.

"Opsjednuta sam ovim mjestom", napisala je Žanamari uz objavu i otkrila da joj društvo pravi modna dizajnerica Katarina Smolić.

"Znači top", "Izgledaš predivno", "Treba mi izlazak s tobom", "Ovo je najbolja slika i outfit do sad", "Ljepotica", "Tvoja se ljepota ne može opisati riječim", "Lijep pogled", "Kakva boginja", dio je komentara koje su joj uputili obožavatelji.

Pjevačica inače cijele godine naporno radi na liniji u teretani, a rezultati se itekako vide.

"Pa, ja zapravo ne izlazim iz teretane, ali nije me to ponijelo toliko radi fizičkog izgleda, nikad nisam imala problema s tim, ili da liječim komplekse. Bilo mi je bitno zbog mentalnog balansa i svaki dan kad odem u teretanu, nakon ta tri sata napokon se osjećam iznivelirano i onda mogu funkcionirati dalje", ispričala je jednom prilikom u IN magazinu.

