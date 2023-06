Jedna od najseksi Hrvatica zapalila društvene mreže fotkama iz teretane, pokazala je svoje utegnuto tijelo iz svih uglova!

Žanamari Perčić objavila je niz fotografija iz teretane u kratkim hlačicama i topu, a svu je pažnju usmjerila na zavodljive atribute.

Pjevačica i fitness influencerica Žanamari Perčić pokazala je u novoj Instagram objavi da za nju ne postoji pauza od treniranja.

Pozirala je u kratkim rozim bickama na koje je kombinirala crni sportski top s otvorom kod grudi. U prvi su plan upali njezini trbušni mišići, a zatim zategnuta stražnjica i prezgodne noge.

"Pauza je nikad", poručila je u opisu.

"Goriš" prokomentirala je regionalna pjevačica Kaya Ostojić.

"Auu", "Ma glavna", "Grmiš mačko", "Opaa" te mnoštvo emotikona gorućih vatrica nizalo se u nastavku.

U zadnje vrijeme sklona je objavljivanju fotografija u svečanim izdanjima u kojima izgleda i više nego savršeno.

Pjevačica inače cijele godine naporno radi na liniji u teretani, a rezultati se itekako vide.

"Pa, ja zapravo ne izlazim iz teretane, ali nije me to ponijelo toliko radi fizičkog izgleda, nikad nisam imala problema s tim, ili da liječim komplekse. Bilo mi je bitno zbog mentalnog balansa i svaki dan kad odem u teretanu, nakon ta tri sata napokon se osjećam iznivelirano i onda mogu funkcionirati dalje", ispričala je jednom prilikom u IN magazinu.

