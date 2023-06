Žanamari Perčić u crvenoj opravici s dubokim dekolteom istaknula svoje bujne grudi: "Ženo ti ubijaš"

Žanamari Perčić objavila je na svom Instagram profilu niz fotografija u crvenoj elegantnoj haljini koja je mnogima izazvala uzdahe.

Fitness influencerica i pjevačica Žanamari Perčić pozirala je zavodljivo u dugoj pripijenoj haljinici na bretele i tako istaknula svoju fantastičnu figuru i bujne atribute.

Posebne poglede usmjerila je na svoj duboki dekolte koji je naglasio svu raskoš.

Nives Celzijus, Pamela Ramljak, Jelena Leko i Dalibor Petko javili su joj se u komentarima.

"Goriš", "Ženo ti ubijaš", "Kako ti dobro stoji crvena", "Blistaš", "Jako seksi", "Predivna", samo su neki od komentara.

Što kažete na crvenu haljinu od Žanamari? Top

Flop 66% Top!

Top! 66% Flop! Ukupno glasova:

U zadnje vrijeme sklona je objavljivanju fotografija u svečanim izdanjima u kojima izgleda i više nego savršeno.

Pjevačica inače cijele godine naporno radi na liniji u teretani, a rezultati se itekako vide.

"Pa, ja zapravo ne izlazim iz teretane, ali nije me to ponijelo toliko radi fizičkog izgleda, nikad nisam imala problema s tim, ili da liječim komplekse. Bilo mi je bitno zbog mentalnog balansa i svaki dan kad odem u teretanu, nakon ta tri sata napokon se osjećam iznivelirano i onda mogu funkcionirati dalje", ispričala je jednom prilikom u IN magazinu.

