Žanamari zablistala u opravici koja je istaknula svaku liniju tijela, a poseban kompliment dobila je od kolegice s estrade!

Žanamari Perčić otkrila je pratiteljima kako se provela na svadbi bližnjih prijatelja, ali i što je odjenula.

Pjevačica i fitness influencerica Žanamari Perčić podijelila je niz novih fotografija u smaragdnoj haljini koju je odjenula za svadbu.

Pogledaj i ovo Kakva poslastica! Žanamari objavila video u kojem se gola izvija u jacuzziju, vruća snimka prikupila je tisuće lajkova

Haljina neobičnog kroja i s mnoštvo volana, savršeno je istaknula njezinu fantastičnu liniju, ali i bogato poprsje.

Zlatna torbica i crne salonke idealno su se uklopile u ovaj svečani modni izričaj.

Ecija Ivušić uputila joj je niz emotikona zaljubljenih smajlića, a poseban kompliment ipak joj je dala kolegica Neda Parmač "Divna! I ti i haljina".

"Kako ti živiš", "Izgorila", "Uvijek dominantna", "Blistaš", "Žena iz snova", pisali su obožavatelji.

Na videu i fotografijama moglo se primjetiti kako je pjevačica bila samo u društvu svoje kćeri, a supruga Marija Perčića nismo vidjeli.

Pjevačica inače cijele godine naporno radi na liniji u teretani, a rezultati se itekako vide.

"Pa, ja zapravo ne izlazim iz teretane, ali nije me to ponijelo toliko radi fizičkog izgleda, nikad nisam imala problema s tim, ili da liječim komplekse. Bilo mi je bitno zbog mentalnog balansa i svaki dan kad odem u teretanu, nakon ta tri sata napokon se osjećam iznivelirano i onda mogu funkcionirati dalje", ispričala je jednom prilikom u IN magazinu.

