Jedna od najseksi Hrvatica ponosno pokazala utegnuto tijelo, a raskošne obline jedva je zauzdala!

Žanamari Perčić objavila je niz fotografija na kojima pozira u minijaturnom topiću i uskoj suknji.

Pjevačica Žanamari Perčić (41) još je jednom opravdala titulu jedne od najseksi Hrvatica, koja joj se često pripisuje.

Na svojem profilu na Instagramu podijelila je niz fotografija na kojima pozira u minijaturnom topiću, koji je jedva pokrio njezine bujne grudi, i uskoj suknji, a u posebnom fokusu bili su njezini isklesani trbušnjaci.

"Najzgodnija", "Predivna", "Kleopatra", "O moj Bože", "Top si ljepoto", neki su od brojnih komplimenata koje je dobila.

Pjevačica inače cijele godine naporno radi na liniji u teretani, a rezultati se itekako vide.

"Pa, ja zapravo ne izlazim iz teretane, ali nije me to ponijelo toliko radi fizičkog izgleda, nikad nisam imala problema s tim, ili da liječim komplekse. Bilo mi je bitno zbog mentalnog balansa i svaki dan kad odem u teretanu, nakon ta tri sata napokon se osjećam iznivelirano i onda mogu funkcionirati dalje", ispričala je jednom prilikom u IN magazinu.

