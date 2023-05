Žanamari pozirala u bikiniju, fanovima je teško odlučiti u koji dio njezina tijela da prvo gledaju!

Žanamari Perčić pokazala je vitku liniju i bujni dekolte u badiću, na najnovijoj fotografiji koju je objavila na Instagramu vidi se koliko se trudi u teretani.

Naša pjevačica i influencerica Žanamari Perčić počastila je svoje brojne pratitelje na Instagramu fotografijom u bikiniju i svoj profil dovela do usijanja.

Pogledaj i ovo napor se isplatio! Žanamari u uskoj haljini istaknula svaku oblinu i pokazala rezultate boravka u teretani i po nekoliko sati dnevno

41-godišnja Žanamari pozirala je na terasi s koje puca pogled na more, ali ono je ostalo u sjeni njezine besprijekorne figure i oblina koje je pokazala u badiću leopard uzorka.

"Kakva si mačka", "Mama kupila raketu", "Predivna si", "Takvo tijelo želim ja", "Savršena slika", "Goriš", "Oh, to tijelo", "Nestvarno", "Ne znam gdje da prije gledam", "Odmah idem popiti tabletu za tlak", "Savršena, lijepa, vidi se trud", "Nema ljepše i savršenije", nahvalili su je obožavatelji u komentarima.

Pjevačica inače cijele godine naporno radi na liniji u teretani, a rezultati se itekako vide.

"Pa, ja zapravo ne izlazim iz teretane, ali nije me to ponijelo toliko radi fizičkog izgleda, nikad nisam imala problema s tim, ili da liječim komplekse. Bilo mi je bitno zbog mentalnog balansa i svaki dan kad odem u teretanu, nakon ta tri sata napokon se osjećam iznivelirano i onda mogu funkcionirati dalje", ispričala je jednom prilikom u IN magazinu.

