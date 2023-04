Žanamari ispričala sve o seksualnom zlostavljanju koje je pretrpjela: "Tukla sam ga nogama i rukama i pobjegla. Čak i iz tog grada"

Žanamari Perčić je povodom obilježavanja mjeseca podrške žrtvama seksualnog nasilja progovorila o zlostavljanju koje je ona doživjela.

Pjevačica i influencerica Žanamari Perčić poznata je po svojim atraktivnim objavama na profilu na Instagramu, međutim onom posljednjom je odlučila progovoriti o važnoj temi seksualnog zlostavljanja pa priznala da je i sama doživjela slično.

"Žrtva nije krivac. Danas oblačimo hlače i to traperice za podršku svim žrtvama seksualnog nasilja, kojima se često ne vjeruje i optužuje ih se da izazivaju i da su to ‘same tražile’. Ne znači NE, i ne postoji opravdanje za nasilje! I sama sam u životu doživjela agresivan pristup od strane muškarca koji je doslovno završio da sam ga u obrani tukla nogama i rukama i pobjegla. Čak i iz tog grada. Neke osobe u takvom momentu ne uspiju nadjačati nasilnika, mentalno zblokiraju, a poslije čitav život snose posljedice i stigmu. Dok osobe koje su im to uradile šetaju ponosno okolo bez imalo savjesti i osjećaja krivnje. Nemojmo biti takvo društvo u kojem je to ok", poručila je Žanamari.

"Bravo i predivna si", "Kraljica", "Tako je ", "Dobro napisano", poručili su joj pratitelji u komentarima.

Žanamari na Instagramu ima 199 tisuća vjernih pratitelja, među kojima su i brojni stranci, te svakodnevno objavljuje izazovne fotografije iz teretane ili u elegantnim izdanjima, u kojima svoje obožavatelje ostavlja bez teksta. Jedan od pratitelja napisao joj je nedavno kako je bio uvjeren da ona ima 27, 28 godina, iako joj je 41, a ona se samo našalila kako joj više od toga ni ne treba.

