Žanamari objavila seksi fotografiju iz bazena, u minijaturnom bikiniju pokazala je sve svoje čari!

Žanamari Perčić objavila je fotografiju na kojoj pozira u bazenu u bikiniju leopardova uzorka.

Pjevačica Žanamari Perčić (41) slovi kao jedna od najseksi Hrvatica, a tu titulu redovito opravdava svojim objavama na društvenim mrežama.

Sada je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj pozira u bazenu, u seksi bikiniju leopardova uzorka, a pobrinula se da njezine obline i isklesano tijelo budu u prvom planu.

"Mačka broj 1", "Mamice", "Do vrenja", "Prekrasna", "O moj bože", "Savršena", "Bomba", pisali su joj oduševljeni fanovi.

Žanamari je pratiteljima na Instagramu otkrila i da se odmara u jednom luksuznom odmaralištu u Tomislavgradu.

Pjevačica inače cijele godine naporno radi na liniji u teretani, a rezultati se itekako vide.

"Pa, ja zapravo ne izlazim iz teretane, ali nije me to ponijelo toliko radi fizičkog izgleda, nikad nisam imala problema s tim, ili da liječim komplekse. Bilo mi je bitno zbog mentalnog balansa i svaki dan kad odem u teretanu, nakon ta tri sata napokon se osjećam iznivelirano i onda mogu funkcionirati dalje", ispričala je jednom prilikom u IN magazinu.

