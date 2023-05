Žanamari pozirala u topiću koji joj je jedva sakrio grudi, javile joj se i poznate Hrvatice: "Kako itko uspije trenirati pored tebe?"

Žanamari Perčić javila se iz teretane pa objavila fotografiju u minijaturnom topiću u kojem vježba.

Pjevačica i influencerica Žanamari Perčić dobro je poznata po svom zdravom načinu življenja i redovitim odlascima u teretanu u kojoj održava top-formu, a iz koje se sada javila u seksepilnom izdanju.

Pogledaj i ovo Aludira li na nešto? Jedna od najseksi Hrvatica toplije dane iskoristila za bikini, ali pratitelji su počeli sumnjati u jednu stvar zbog opisa

41-godišnja Žanamari pozirala je u topiću koji joj je jedva prekrio grudi i uskim kratkim hlačicama pa raspametila svoje brojne obožavatelje.

"Ovo tijelo žudi za uskom glamuroznom haljinom i pravom zabavom", napisala je uz objavu.

"Kako itko uspije trenirati pored tebe", javila joj se u komentarima kolegica Neda Permać, a Pamela Ramljak ju je pohvalila za disciplinu.

"Volim te", "Prekrasna si", "Izgledaš nevjerojatno", "Predivna kraljica", "Ne mogu te prestati gledati", "Super Žana", "Najglamouroznija i u teretani", "Sviđa mi se taj outfit", poručili su joj i obožavatelji.

Žanamari je povodom nedavnog obilježavanja podrške žrtvama seksualnog nasilja progovorila o zlostavljanju koje je ona doživjela.

"Žrtva nije krivac. Danas oblačimo hlače, i to traperice za podršku svim žrtvama seksualnog nasilja, kojima se često ne vjeruje i optužuje ih se da izazivaju i da su to 'same tražile'. Ne znači NE, i ne postoji opravdanje za nasilje! I sama sam u životu doživjela agresivan pristup od muškarca koji je doslovno završio tako da sam ga u obrani tukla nogama i rukama i pobjegla. Čak i iz tog grada. Neke osobe u takvom momentu ne uspiju nadjačati nasilnika, mentalno zablokiraju, a poslije čitav život snose posljedice i stigmu, dok osobe koje su im to uradile šetaju ponosno okolo bez imalo savjesti i osjećaja krivnje. Nemojmo biti takvo društvo u kojem je to OK", poručila je Žanamari.

"Bravo i predivna si", "Kraljica", "Tako je ", "Dobro napisano", poručili su joj tada pratitelji u komentarima.

Žanamari na Instagramu ima 199 tisuća vjernih pratitelja, među kojima su i brojni stranci, te svakodnevno objavljuje izazovne fotografije iz teretane ili u elegantnim izdanjima, u kojima svoje obožavatelje ostavlja bez teksta. Jedan od pratitelja napisao joj je nedavno kako je bio uvjeren da ona ima 27, 28 godina, iako joj je 41, a ona se samo našalila kako joj više od toga ni ne treba.

