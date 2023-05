Leo nam je otkrio za čime najviše žali poslije kraja avanture Survivor, a evo i tko su njegovi favoriti za pobjedu!

Leo Cvetković podijelio je s nama dojmove nakon ispadanja iz showa Surviror.

Profesionalni boksač Leo Cvetković ispao je iz showa Surviror.



Izgubio je u duelu protiv Davida i postao član porote, a s nama je podijelio svoje dojmove nakon ispadanja.



"Iskreno. kada je sve počelo, cilj je bio ostati što duže, ali kako je vrijeme odmicalo, vidio sam da mi ide dobro i jedini cilj je bio finale. Jako mi je žao što nisam pobijedio, ali mislim da će pobijediti osoba koja to zaslužuje", kazao nam je Leo, koji će Dominikansku Republiku napustiti ispunjen i s uspomenama za cijeli život.

"Ovo mi je jedno od najljepših iskustava u mom životu, koje ću pamtiti do kraja života i prepričavati. Najteže mi je bilo odvajanje od obitelji i prijatelja i što nisam imao nikakav kontakt s njima. Sva sreća da smo osvajali sve nagrade (smijeh), pa smo se znali čuti s njima i to nam je bio veliki vjetar u leđa. Najlakše mi je bilo bez hrane s obzirom na ostale jer sam navikao nekako tijekom svoje karijere biti bez hrane, pa mi nije predstavljalo veliki problem. Iskreno, već mi nedostaju igre, kamp i sve što se događalo tamo, ali možda je to sve još od euforije nakon eliminacije", priznaje.

No više od natjecanja nedostaju mu bliski ljudi, a evo i zbog čega ga još veseli povratak kući.

"Najviše su mi nedostajali obitelj i prijatelji. Na drugom mjestu mi je bio krevet i soba, pogotovo kada je padala kiša, pa sve pada po tebi, ne možeš zaspati i još uz to te žuljaju daske i sve ostalo", ističe Leo.



A bi li sve ponovio da može?

"Sve bih isto ponovio i ne bih ništa mijenjao. Sve što se dogodilo očito se trebalo tako dogoditi i ja sam bio ono što jesam. Naravno da sam zadovoljan jer sam sve radio iz svoje glave i srca, jedino mi je žao što se ne može sve prikazati što se događa u kampu jer nas se snima puno više nego što se na TV-u može prikazati u epizodama koje traju po dva sata", priča.

Otkrio nam je i tko su njegovi favoriti za pobjedu.

"Tijekom showa mišljenja o favoritu i svemu stvarno se često mijenjaju jer ljudi kasnije pokažu svoja prava lica. Za mene je to Tonka jer mislim da su njezina pozitiva i dobrota puno pridonijeli plemenu i kompletna je osoba. Što se tiče statistike, možda tu nije najbolja iako nije nimalo bilo lako igrati protiv nje u individualnim igrama, ali Survivor za mene nisu samo poligoni, nego cijelo sudjelovanje u showu", smatra Leo.

Tonka, odnosno Antonija, jedna je od ljudi s kojima se u showu najviše zbližio, a stekao je mnoge prijatelje za cijeli život.

"Najviše sam se zbližio s Anđelom, Norom, Tonkom i Fićom, ali s Denisom i Davidom ne mogu reći da se nisam zbližio jer smo imali super odnose, pogotovo na kraju. Naravno da ću se nastaviti družiti, već smo sve dogovorili, gdje ćemo za ljeto i što ćemo sve jesti, naravno", priča nam kroz smijeh.

Zanimalo nas je i kakva je atmosfera bila u kampu kada bi se kamere ugasile i jesu li se možda rodile neke ljubavi.

"Atmosfera je bila stvarno super, slagali smo se i družili iako na kameri to nekada možda nije tako izgledalo. Sve one svađe što smo imali brzo bi se riješile i nastavili bismo dalje, samo što ljudi ne razumiju da je tamo više od deset različitih karaktera i da je nemoguće proći bez svađa. Da me stave s deset najboljih prijatelja na otok, mislim da bi čak bilo i gore, tako da smatram da smo i mi bili dobri. U Survivoru su se definitivno rodile prijateljske ljubavi i stekneš lijepa prijateljstva, a sada što se tiče ljubavi, ja nisam primijetio da je netko razvio takve osjećaje", govori Leo.

Evo i što planira nakon povratka kući:

"Planovi za dalje su dobro se odmoriti, najesti i naspavati, ha-ha. Cilj je otvoriti svoj boksački klub i usmjeravati djecu i odrasle da budu aktivni i da se što više bave sportom jer je to lijek za sve u životu."

A iako je kao profesionalni boksač već navikao da ga obožavatelji prepoznaju, nije se nadao da će mu show donijeti dodatnu popularnost.

"Definitivno nisam očekivao ovakvu gledanost i podršku svima nama jer mi svi kada smo ulazili nismo bili svjesni svega toga jer ulaziš s praznom glavom i ne razmišljaš uopće o tome, fokus je na poligone najviše. Drago mi je da čujem da dosta djece prati show i da ih možemo usmjeriti prema zdravom životu i sportu, i to je najveći uspjeh svega toga. Za mene je to najveća pobjeda Survivora", ističe Leo.

Otkrio nam je i svoj ljubavni status.

"I dalje sam slobodan, ništa se nije promijenilo od ulaska u Survivor", smije se Leo.



A za kraj, jedna poruka od njega za sve koji razmišljaju o prijavi u Survivor:

"Poručio bih im da uopće ne razmišljaju, nego da se odmah prijave jer je to jedna od najljepših avantura u životu. Naučiš puno o životu i vrijednosti života, naučiš cijeniti male stvari, upoznaš nove prijatelje i upoznaš nekog novog sebe jer uvjeti nisu kao u civilizaciji. Definitivno predivno iskustvo za cijeli život!"

1/41 >> Pogledaji ovu galeriju +36 Celebrity Fotografi su taman uhvatili kad su joj ispale grudi! Obrnuti dekolte Heidi Klum sve je o čemu se priča, ovo još nismo vidjeli!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Stručnjaci analizirali govor tijela Kate Middleton i njezine djece, jedna stvar odaje i kako se ponašaju kod kuće!