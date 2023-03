Naš profesionalni boksač upustio se u avanturu života: "Za odustajanje ne znam i ne poznajem ga!"

Survivor vratio se na male ekrane, a kao jednog od natjecatelja u novoj sezoni gledat ćemo i našeg profesionalnog boksača Lea Cvetkovća koji se ovog tjedna pridružio ekipi u Dominikanskoj Republici.

Naš profesionalni boksač Leo Cvetković natjecatelj je nove sezone showa Surviror.

"Na prijavu u Survivor me najviše potaknula prošla sezona koju sam pratio svaki dan. Kroz emisiju sam se vidio u tome jer volim adrenalin, nove izazove i natjecateljskog sam duha, točno ono što Survivor i traži. Boks je sam po sebi jako adrenalinski sport i pun je izazova jer nikada ne znaš tko stoji nasuprot tebe i što očekivati od protivnika, a tako je slično u Survivoru, ne znaš kakav te poligon očekuje, a niti s kime ćeš se natjecati da bi preživio", otkrio nam je Leo.

Smatra i da ga je boks dobro pripremio na izazove koji ga čekaju u showu, a otkrio nam je i koji bi mu mogli biti nedostaci.

"Prednosti koje očekujem su moja borbenost, upornost i mentalna snaga jer sam sve to stekao kroz boks, natjecanja i mečeve jer je to sport koji zahtjeva puno odricanja i želje za pobjedom. Isto tako smatram moju prednost što se tiče hrane i gladi jer cijelu svoju karijeru skidam kile za mečeve i to drastično. Najviše sam skinuo 12 kila u 9 dana, a neki kandidati su to možda skinuli kroz cijelu emisiju. Nedostatak koji bi možda naveo je prevelika želja za pobjedom pa se možda bojim ako izgubim u nekoj igri da ću se malo razočarati u sebe jer nisam pridonio timu, ali isto tako se dobro nosim s porazom jer sam ih imao dosta u svojoj karijeri. Strahujem možda jedino od klanova i nepravde. To najviše ne volim u životu!" ističe.

Leo sebe opisuje kao društvenu osobu, pa se nada i dobroj ekipi u showu.

"Prema kandidatima se planiram postaviti veoma prijateljski i timskog duha jer jedino tako možemo funkcionirati kao tim i doći do pobjede odnosno hrane. Jako sam društvena osoba i volim upoznavati nove ljude. Isto tako vidim li potrebu da postanem vođa tima jer nitko ne može preuzeti tu odgovornost nije mi problem, bitno je samo da je sloga u timu. Kod drugih bi mi smetalo ogovaranje iza leđa i nepravda prema drugim kandidatima. Smatram da svi zaslužuju priliku i da mogu pridonijeti timu naravno ako su željni dati sve od sebe. Još bi mi smetalo odustajanje i ne davanje sve od sebe iako smatraju da ne mogu više", kaže.

Upitali smo ga i kako se pripremao za Survivor.

"Neke velike posebne pripreme nisam imao, smatram da mi snage i kondicije ne fali jer sam stalno u treningu jer ovaj sport ti ne daje prostora za previše odmora. Najviše sam vježbao gađanje i balans, odnosno izdržaj. U prošloj sezoni sam vidio da je toga najviše falilo kandidatima pa sam se najviše posvetio tome", otkrio nam je.

A evo što gledatelji mogu očekivati od njega:

"Gledatelji od mene mogu očekivati prvenstveno poštenje i borbenost. Za odustajanje ne znam i ne poznajem ga. Čak nekada i prelazim granicu toga jer mi je na jednom meču iskočilo rame i doktor mi ga je vratio. Nakon toga sam ga zamolio da me pusti da ću boksati samo sa jednom rukom što je on i učinio. Zatim mi je rame nakon minute iskočilo opet, ali na suprotnu stranu, pa sam ga ja pokušao vratiti. No nije išlo i tu je moralo doći do prekida meča. Tako da mogu očekivati da ću poginuti na terenu za tim!"

Iako su mu samo 24 godine, Leo iza sebe ima preko 130 mečeva i brojne uspjehe.

"Tako je da, puno je to udaraca u glavu haha. Iskreno na svaki svoj meč sam ponosan jer sam uvijek davao sve od sebe pa čak i kada sam gubio ne bi odustao i išao bi do kraja. Uspjehe koje bi izdvojio kao najdraže su Prvenstvo Hrvatske 2019. godine 1. mjesto. Europsko prvenstvo 2018. godine 2. mjesto. Svjetsko prvenstvo 2016. godine 5. mjesto. To su neki moji najveći rezultati u karijeri", pohvalio nam se.

U Hrvatskoj, kaže, ima veliku podršku, pogotovo u svojoj rodnoj Rijeci.

"Ljudi u Hrvatskoj jako vole boks i prate ga. Zanimljiv je to sport naročito gledateljima. Smatram da se ne ulaže dovoljno, ali zato što smo mala zemlja koja nema dovoljna sredstava za to kao neke druge zemlje. Iako mi kao tako mala zemlja imamo brojne rezultate iza sebe od europskih, svjetskih i olimpijskih medalja do profesionalnih mečeva pa čak i svjetskih titula u profesionalnom boksu", ističe.

Osim boksa, Leo voli nogomet, vaterpolo, plivanje i kickboxing.

"Sve sam to trenirao. Nogomet mi je bila prva ljubav, ali sam imao veliku ozljedu i morao sam odraditi 3 operacije na nozi i morao odustati. Zatim sam se iskušao u plivanju i vaterpolu što mi je išlo dobro, ali nekako se nisam našao u tome. S 10 godina sam uzeo raketu za Novu Godinu i htio je ispaliti iz ruke što je bilo naravno ne moguće. Raketa mi je eksplodirala u ruci i ozlijedila palac, pola kažiprsta i okrhunla mi je komad lica. Ležao sam 2 mjeseca u bolnici, ali na svu sreću uspjeli su mi spasiti prste i lice. Nakon toga sam napravio malu pauzu od sporta i razmišljao što bih mogao dalje i tata mi je uvijek govorio pošto sam se doma znao tući i hrvati sa zamišljenim nekim likovima u mojoj glavi zašto ne probam neki borilački sport. Blizu mi je bio kickboxing klub i tamo sam se našao. Međutim taj klub je bio rekreativan, a ja sam se htio natjecati, a i nije mi pasao baš zbog noge jer sam je operirao, a u tom sportu se koriste noge. Nakon par dana se otvorio boksački klub u blizini mene gdje sam se upisao i tada se rodila velika ljubav prema boksu sa 12 godina i traje dan danas", priča.

Na kraju nam je otkrio još ponešto o sebi, a vjerujemo da će gledateljice posebno obradovati njegov ljubavni status.

"Volim jako životinje i provoditi vrijeme u prirodi, ali isto tako volim i druženja i dobar provod. Gledateljice bi moglo najviše zanimati to što sam slobodan i veliki sam borac za žene i ženska prava, a da ne pričamo o nasilju nad ženama", poručio je Leo.

