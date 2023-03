Na Instagramu već uživa veliku popularnost, a sada je stigla i na naše male ekrane: "Spremna sam dati sve od sebe!"

Jelena Perković nova je natjecateljica ove sezone showa Survivor.

U novoj sezoni showa Survivor kao jednu od natjecateljica gledat ćemo 25-godišnju Jelenu Perković iz Zagreba, koja se početkom ovog tjedna pridružila ostatku ekipe.

Jelena je magistrica kineziologije, trenerica u školi trčanja i voditeljica kinezioloških aktivnosti u vrtiću, voli adrenalin i isprobavanje novih stvari, pa ne čudi da se odlučila prijaviti u Survivor.

"Oduvijek se bavim sportom i obožavam adrenalin, izazove i boravak u prirodi. Mislim da je to dobra kombinacija, a koncept Survivora mi je jako zanimljiv. Ispunjavaju me odlazak u adrenalinski park, bungee jumping i ekstremni sportovi te želim pomaknuti svoje granice i pokazati sama sebi koliko sam mentalno i fizički jaka. Uz to sam natjecateljski nastrojena i što god da radim, nastojim u tome biti najbolja. Od showa očekujem veliku životnu lekciju, dobru zabavu, nestašicu hrane, kvalitetna poznanstva i jedno nezaboravno iskustvo", kazala nam je Jelena.



Upornost, snaga volje, snalaženje u prirodi, borbenost, izdržljivost i brzina njezini su aduti, a smatra da bi joj glavni nedostatak mogla biti naivnost.

"Kažu da je čovjek čovjeku vuk tako da ću sve uzimati s dozom opreza. Malo me strah da ću stvari shvaćati na osobnoj razini i određene postupke primati k srcu. Emotivna sam, ali nisam to kroz život previše pokazivala ni verbalizirala kako bi sakrila ranjivost", priznaje.



Nada se i da će se u showu skupiti dobra ekipa.

"Prema ostalim kandidatima se planiram postaviti prijateljski, nadam se da ćemo stvoriti topao odnos i pozitivno okruženje gdje smo jedni drugima potpora. Kada su ljudi gladni, izmoreni i nervozni, puno lakše dođe do konflikta. Ja sam kroz život svađe rješavala poprilično mirno pa se nadam da ni tamo neću upoznati neku novu neuračunljivu Jelenu. Kod drugih kandidata bi me mogli smetati neiskrenost, pesimizam, nepoštenje i ako vidno nemaju volje natjecati se u izazovima", kaže.

S obzirom na to da se i inače bavi sportom, posebne pripreme za show gotovo da joj nisu ni bile potrebne.



"Uz teretanu i trčanje koji su dio moje svakodnevice, za Survivor sam se pripremala odlaskom na kuglanje i na košarkaške terene. Preciznost mi nikad nije bila jača strana, a to sam se dodatno uvjerila na fakultetu, pa sad pokušavam malo poraditi na tome. Brat mi je velika potpora, pa on često ode sa mnom i pravi mi društvo", priča Jelena koja uz brata ima još dvije sestre, od kojih je jedna blizanka, a svi će joj nedostajati dok bude u showu.

"Uz obitelj i prijatelje, u showu će mi najviše nedostajati hrana. Strastvena sam oko toga, ali i oko kuhanja. Prošlo sam ljeto čak kuhala gostima na brodu i moram priznati da sam to radila s guštom. Stalno razmišljam što ću sljedeće jesti i pomisao na to da su tamo količine jako limitirane me malo zabrinjava, ali naviknut ću se. Kao mlađoj mi to nije predstavljao problem, često sam morala skidati kile i gladovati kako bi se u taekwondou borila u nižoj kategoriji. Da ne ispadne da samo o tome razmišljam, jako će mi nedostajati i sestra blizanka s kojom sam izrazito povezana", ističe.

U prošloj sezoni Survivora pobijedila je Nevena Blanuša, a Jelena vjeruje da bi show i ove godine mogao imati pobjednicu.



"Mislim da ponovno može pobijediti žena, kao što smo vidjeli prošle sezone, nema pravila. Spremna sam dati sve od sebe, ali da bude fair play. Neka bolji pobijedi. Smatram da imam šanse za pobjedu, u protivnom se ne bi niti prijavila", iskrena je.

Inače, Jelena na Instagramu ima zavidnih 2 i po tisuće pratitelja, a evo čemu smatra da duguje toliku popularnost:



"Iskreno se ne smatram nešto popularnom na Instagramu, ali mislim da me ta brojka ljudi prati jer imam zanimljive fotografije. Volim se fotografirati i znam prepoznati dobro mjesto za fotku. Kad smo kod toga, prošle godine sam išla studirati u Portugal koji je prepun zanimljivih i predivnih lokacija koje sam između ostalog iskoristila i za slikanje. Porast te brojke me veseli i benefit je, ali nije razlog moje prijave."



Jelena je trenirala taekwondo 10 godina i može se pohvaliti crnim pojasom, a upravo ju je ova borilačka vještina obilježila i donijela joj puno dragocjenih medalja. Osim ljubavi prema sportu, Jelena ističe svoju ljubav prema predivnom spoju sporta i umjetnosti kao što su ples na svili i šipci kojima se također bavi.

"Jako volim vodene sportove: surfanje, windsurf i jedrenje. S jedrenjem sam se upoznala tek na fakultetu, ali mi se svidjelo u tolikoj mjeri da sam to usmjerila. Ne mogu izostaviti snowboardanje i tu sreću nakon dana provedenog na stazi. Teško je reći što mi najbolje ide, jer se bavim svačim po malo, već dugo moja energija i vrijeme nisu usmjereni na samo jedan sport. Gledajući od početka sve, najbolje mi je išao taekwondo iz kojeg imam i najviše medalja i nositelj sam crnog pojasa 2. dan", pohvalila nam se.



Na kraju smo je upitali bi li se sama htjela nečim pohvaliti, no otkrila nam je samo svoj ljubavni status.

"Treba nešto ostaviti i za drugi put, ali slobodna sam", poručila je Jelena.

