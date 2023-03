Enea ispao iz Survivora pa otkrio tko mu je od kolega iz tima loše sjeo, a u showu se prošle godine natjecala i njegova djevojka!

Enea Tonsa podijelio je s nama svoje dojmove nakon ispadanja z showa "Survivor".

Enea Tonsa napustio je show "Survivor" nakon što ga je njegov plavi tim nominirao za dvoboj u kojem je izgubio.

S nama je podijelio svoje prve dojmove nakon eliminacije kojoj se nije nadao.

"Malo sam tužan. Htio sam ostati malo duže. Nažalost, kratko je trajalo. Jako je intenzivno bilo. Žao mi je da nisu krenule pobjede, da malo bolji dojam ostavim vani. Sve zajedno jako lijepo iskustvo, ali trenutno malo tužno", priznao je.

"Ovaj zadnji dan nisam predosjećao da ću izaći van, nisam. Ujutro smo imali igru i u toj igri sam se osjećao baš dobro. Pogotovo zadnja 2-3 dana, nekako je sve krenulo na bolje, osjećao sam se da imam više snage, čak sam i tamo bio malo zaplakao jer stvarno sam se osjećao kao dio tima i imao sam osjećaj da, recimo, kad bi prošao, da me ne bi nominirali za sljedeći tjedan jer.... Imao sam takav osjećaj. A kako je dolazio sad kraj još uvijek sam imao osjećaj da ću dobro proći. Pretpostavljao sam da će biti Ana, nisam bio siguran. Još uvijek sam osjećao da ću dobro proći, nažalost, cura je imala super taktiku i svaka čast njoj", istaknuo je Enea pa se osvrnuo na svoju taktiku.

"Moja taktika u ovoj igri bila je možda mrvicu pogrešna", zaključio je.

Natjecatelji iz crvenog plemena također nisu skrivali iznenađenje i tugu zbog Eneina odlaska.

"Pa crveno pleme me jako, jako od prvoga dana gotivi i što su više prolazili dani, ja sam imao osjećaj da sam im omiljeni igrač, ali ne u smislu da sam im opasan. Valjda im se svidjela moja vibra, a i oni su meni bili jako dragi, bez obzira na to što mi recimo Luka i Draga djeluju opako, ali vidim da su svi jako dobri. I ja se nadam da ćemo se svi podružiti kada ovo sve završi", poručio je.

A kome je u plavom timu najteže pao njegov odlazak?

"Mislim da osoba koja najviše žali zbog mog ispadanja je Filip. Znači Filip, Denis, hm... A ostali su svi onako negdje podjednako, svi su bili jako tužni, ali nekako mislim da je Filipu najviše stalo", smatra Enea.

Priznao je i da se malo razočarao u sebe jer je izdržao samo dva tjedna.

"Nažalost sam bio prekratko ovdje tako da se malo jesam razočarao. Mislio sam da će krenuti puno lakše i da ću, pogotovo u početku bit malo bolji, ali mogu reći da natjecatelji i poligoni ove godine djeluju puno teži i bolje nego prošle. Tako da, moje je vrijeme tek trebalo doći, ali nažalost nije", kaže.

Evo i što misli da je najviše utjecalo na njegovo ispadanje.

"Ja znam gdje je bio glavni problem i gdje je nastala cijela moja nominacija. Bila je borba u vodi, ja se sada ne mogu sjetit je li to bio drugi, treći ili četvrti dan, ali uglavnom tada sam se najgore osjećao i vidjelo se da sam i pokleknuo u samoj igri. Tu su mi svi zamjerili da možda nisam u nekoj kondiciji, a onda mi je trebalo nekih 3-4 dana da dođem sebi i počeo sam malo grist, i iz igre u igru sam bio sve bolji i bolji, a onda kasnije fali uvijek taj neki zadnji čunjić, ili zadnji krug, ili nešto, i koštalo me. A ljudi se drže u tom trenutku onog čega imaju. Pogotovo u prva dva tjedna, jednostavno svatko gleda više manje samo da se spasi", smatra.

Da može vratiti vrijeme, neke bi stvari napravio drugačije.

"Kad bih krenuo ponovno ispočetka ovu igru, mislim da bi možda mrvicu bolje se pripremio, najviše s hranom. Nekako bih se prilagodio, jer vidim da je cijela ekipa puno lakše prihvatila to što nemamo hranu nego ja, ali i to je možda i zbog mišića. A ono što bih promijenio, trudio bih se malo više u igrama, a u odnosima jednostavno treba malo vremena da se ljudi povežu. Tako da, što sam bio duže sada u igri mislim da me cijelo pleme nekako više zavoljelo. A i ja njih, jer sam mijenjao svaki dan mišljenje o njima. Ja bih se znao probuditi i mislio bih da ću glasati za jednu osobu pa bi se pokazala dobra, pa onda za nekog drugog, pa mi ta druga osoba pomogne… Mislim da bi se s vremenom povezali jako, jako puno", iskren je Enea.

Otkrio nam je i tko će mu najviše nedostajati.

"Od svih osoba unutra najviše će m faliti, i s kim mislim da bi se najviše mogao vidjeti poslije vani su svakako Filip, Denis, a i s Davidom imam osjećaj da ćemo se čuti. Od cura, možda netko ne bi i rekao, ali Anđela mi je jako draga, Antonija mi je isto ostavila jako dobar dojam, Nora mi je pasala, Sanju nisam dovoljno upoznao. Marina mi je, recimo, u startu loše sjela, meni ne paše taj agresivan tip cure, ali i nju što sam više upoznavao mi je bila sve bolja i bolja. A Amer, za njega sam mislio da je osoba s kojom ću najviše imati zajedničkog, ali nekako se dogodilo da prvih tjedan dana on se toliko udaljio od mene, ne znam zašto, i uspjeli smo se ponovno malo skompati zadnja 2-3 dana. Tako da, mislim da me taj segment isto dosta dirao, baš vezano uz Amera, jer je malo bio povezan s nekim curama, konkretno radi mog glasanja. Ali siguran sam bio, ako ostanem ovaj tjedan, da je to zadnji od sljedeća tri u kojem bi me nominirali", vjeruje.

Prisjetio se i najljepšeg trenutka iz showa koji se, nažalost, dogodio na dan kad je ispao.

"Najljepši trenutak mi je bio ustvari danas ujutro, na takmičenju u bazenu. Bez obzira na to što nisam pobijedio, bila mi je tako dobra energija, ja sam se dobro osjećao, cijela ekipa se dobro osjećala. Jako puno lijepih riječi su mi uputili, David mi je dao plemenski totem, svi bili jako, jako dobri prema meni. I cijelo vrijeme mi je bila ona knedlica u grlu, dolazilo mi je za plakat, ali bez obzira na to što sam ispao, danas mi je bio najljepši dan u Survivoru", otkrio je.

A što ga je tijekom showa najviše izbacilo iz takta?

"Nije me ništa izbacilo iz takta toliko negativno, koliko u nekim trenucima, dok recimo još nisam bio promijenio mišljenje o Marini, ima taj stav di naređuje, a meni u životu baš nitko ne naređuje. Na kraju, s vremenom, sam vidio da je stvarno dobra cura", izjavio je.

No ono što mu je palo teže od svega bila je glad.

"To što nisam jeo palo mi je malo teže. Nisam znao da će mi toliko biti teško. Nije mi problem ići na dijetu, ali mi je tada problem raditi nešto fizički i onda mi je to baš teško palo. Pogotovo 5. i 6. dana, stalno mi se vrtjelo, glumio sam da je ok i navijao na igrama, ali ja bih išao na igru i vrtjelo bi mi se u glavi", prisjetio se.

S obzirom na to da nije dugo bio u showu, kaže i da se nije imao vremena promijeniti, ali uspio si je posložiti neke stvari u glavi.

"Mislim da se nisam baš mnogo promijenio, super je kao neko novo iskustvo gdje dolazim do nekih spoznaja, ali je bilo prekratko da bi se puno promijenio, da sam ostao malo duže možda bih. Ali jedino što sam, recimo, imao puno vremena za razmišljanje tako da neke stvari koje sam ostavio doma su mi sada puno čišće u glavi", istaknuo je.

Evo i što će prvo napraviti kada se vrati doma.

"Prvo kad se vratim normalnom životu, nadam se da ću ići na neki mini vikend sa svojom curom i da vidim i svog psa, da pojedemo, a onda kasnije ću se malo podružiti i sa svim mojim prijateljima. Ali najvjerojatnije ćemo jedno vrijeme samo papati", kaže Enea čija se djevojka Ivana Peček u Survivoru natjecala prošle godine.

Iako tužan, iz showa odlazi i bogatiji za jedno iskustvo i prepun dojmova.

"Cijelo ovo iskustvo mi je bilo super, žao mi je što je trajalo prekratko. Nadam se da će me svi pamtiti po dobrom i da ću sa svima ostati u kontaktu. Posebno je sve, plaže, mjesto, prekrasan je ocean, sve je prekrasno, jedino je malo falilo hrane, ali stvarno ja nisam nikad vidio nešto takvo u životu", naglasio je i dodao: "Iz ovog iskustva naučio sam da kada je jako puno glava, svatko ima neki svoj stav i teško je u početku, ali što se osobe duže druže, bez obzira na to kliko su različite, na kraju se nađe nešto zajednički i to ti pomogne da prođeš puno bolje nego što bi i sam prošao".

Ono što mu je posebno drago je da su ostali natjecatelj primijetili da je dobar čovjek.

"To što su mi rekli da sam čovjek velikog srca iskreno jako mi se sviđa jer ustvari takav i jesam, bez obzira na to što sam ja bilder i pun mišića, ali dosta sam osjećajan i drago mi je ako vide tu neku crtu u meni i drugi ljudi, tako da sam sretan zbog toga", zaključio je Enea.