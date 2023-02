Najstariji natjecatelj hit-showa koji uskoro kreće na Novoj TV otkrio što ljudi kažu kad vide njegove mišiće i zbog čega je plakao čitavu večer!

Enea Tonsa odlučio se prijaviti u hit-show Survivor koji je pratio na malim ekranima, a koji se uskoro vraća na male ekrane.

"Pratio sam prošlu sezonu Survivora, oduševile su me mnoge igre i preokreti unutar svake od njih, rasprave, zabave i zafrkancija. Cijeli format bio mi je vrlo zanimljiv. Vidio sam da je za cijeli show iznimno bitna fizička sprema i jaka glava i smatram da sam baš u tome jako dobar. Mislim da je format vrlo blizu mom načinu življenja jer se volim natjecati, uspoređivati i davati sve od sebe", zaključio je 38-godišnji Enea.

Pitali smo ga i što smatra svojom glavnom prednošću nad drugim kandidatima.

"Najveća prednost nad drugim kandidatima jest moja fizička sprema, treniram bez prestanka skoro 30 godina na visokom nivou, borben sam i volim se dokazivati. Druga je prednost u godinama, kako sam najstariji natjecatelj, imam i najviše životnog iskustva, pa vjerujem da ću stresne situacije puno lakše savladati", smatra on.

Enea je veliki zaljubljenik u fitnes i radi kao trener već 18 godina. Da nije to, čime bi se volio baviti u životu?

"Kada sam bio jako mali, htio sam biti astronaut, a kada sam bio malo stariji, htio sam biti odvjetnik. Uvijek sam sanjao da sam trebao biti profesionalni plesač, a sada s vremenom više nemam idealan posao, već bilo koji posao od kojeg bi mogao dobro živjeti i ne zamarati se troškovima u životu, tako da si stvorim vremena gdje bih mogao uživati u svojim hobijima, poput crtanja, plesa, sviranja gitare i više zafrkancije sa mojim prijateljima", pojasnio je Enea koji je inače trenutačno u sretnoj vezi.

A na što bi potrošio novčanu nagradu u slučaju pobjede?

"U slučaju pobjede pomogao bih svojima, organizirao bih jedno malo putovanje, a malo bih se i razmazio nekim stvarima poput odjeće, feštom za prijatelje i slično. Ostalo bi bilo namijenjeno za neke daljnje poslovne planove", otkrio je Enea.

Enea nam je rekao i što bi istaknuo kao svoje mane, a što kao vrline?

"Kao svoje mane - rekao bih da sam malo tvrdoglav, znam biti lijen, volim tu i tamo ogovarati i nažalost ne znam pjevati iako je u mojoj glavi to sasvim OK (šala!). Vrline su mi da ne odustajem kada si zadam cilj, dobar sam prijatelj i uglavnom vedra osoba", zaključio je.

Enea se može pohvaliti zavidnom linijom i isklesanim tijelom. Kakve su reakcije ljudi kada ga vide razgolićenog?

"Istaknuo bih starije djedove koji me uvijek pohvale kada me vide bez majice ili u potkošulji, oni odmah misle da sam neki olimpijac zbog mišića. Duže od 20 godina natječem se u bodybuildingu. Iako je to sport koji nije popularan, malo se ljudi može pohvaliti da su toliko vremena proveli u natjecanju te da imaju istu ljubav prema tome sada kao i na početku. Bilo je puno uspona i padova, ali sve te to izgradi u boljeg i jačeg čovjeka", otkrio je Enea.

Koja je njegova najveća ili najluđa avantura koja mu se dogodila u životu?

"Nije najbolja avantura, ali jedan jako lijep dan. Nogometna je priča. Bilo je zadnje kolo u sezoni, nama je trebala pobjeda da ostanemo u ligi, sve je bilo protiv nas, od sudaca, igrali smo u gostima i nismo bili favoriti, ali mi smo vjerovali u čudo. Pobijedili smo 2:1 i počela je fešta već na Lošinju. U trenutku kada smo došli do Bakra svi su već znali da smo se spasili i pripremili su nam slavlje u svim kafićima i restoranima, toliko se slavilo taj dan. Najdraži mi je dio bio što je trener u svakom kafiću držao govor i svaki put je bilo nekoliko rečenica usmjereno meni. Srce mi je bilo ispunjeno tolikom srećom da je još sada osjećam. Mislim da sam plakao čitavu večer. Pamtim taj dan kao jedan od najljepših dana u životu", priznao je Enea.

A ima li neki poseban strah?

"Nemam neki poseban strah. Malo se bojim zmija, većih kukaca, morskih pasa koje nikada nisam vidio u životu. Strah me da ne ostanem bez prijatelja jer u teškim situacijama u životu oni su ti koji su mi najviše pomogli", zaključio je.

Enea nam je otkrio i čemu se najviše veseli u showu.

"Jedva čekam natjecanja, dobru zafrkanciju, uživanje u jedinstvenoj prilici u životu koju smo dobili, suncu i ljetu, kupanju i društvu. Siguran sam da će nam biti ludo i nezaboravno. Jedva čekam da krene", priznao je.

