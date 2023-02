Svestranom Mariju Mlinariću samo je nebo granica: "Svjestan sam svih opasnosti, rizika i odgovornosti, no uzbuđen sam i radujem se"

Mario Mlinarić vraća se ulozi voditelja showa Survivor, u kojoj je debitirao u prošloj sezoni, a prije odlaska u Dominikansku Republiku s nama je podijelio svoje uzbuđenje, ali i nekoliko vrijednih savjeta kojima se sam vodi kroz život.

Popularni show Survivor uskoro se vraća na Novu TV, a u ulozi voditelja ponovno ćemo gledati kondicijskog trenera i magistra kineziologije Marija Mlinarića.

"Survivor je izazov u pravom smislu riječi, kako za natjecatelje, tako i za mene, kao voditelja. Ljepota ovog projekta krije se u nepredvidivostima s kojima se susrećemo od početka do kraja. Na setu Survivora svaki je trenutak prilagodba nastaloj situaciji. Mislim da sam upoznat s dominikanskim vrućinama i ekstremnim vremenskim uvjetima no kada pomislim da me ništa više ne može iznenaditi, evo novog iznenađenja. Svjestan sam svih opasnosti, rizika i odgovornosti. Postoji doza treme, no uzbuđen sam i radujem se svim iznenađenjima koja nas očekuju", rekao nam je Mario prije odlaska u Dominikansku Republiku.

"Survivor je jedan od najgledanijih, ali i najzahtjevnijih televizijskih formata. Natjecatelji se suočavaju s uspjesima, neuspjesima, ozljedama, sunčanicama, ugrizima životinja… Oni moraju biti jaki fizički, psihički, ali i karakterno", kaže Mario koji, osim voditelja, kandidatima mora biti prijatelj i podrška.

"S aspekta svoje struke i kroz dugogodišnje iskustvo kao trener, svjestan sam svih faktora koji utječu na konačni rezultat jednog sportaša. Tako gledam i na natjecatelje. Uz sve njihove fizičke, psihičke i karakterne vrline, i njima će biti presudan onaj faktor snalažljivosti i sreće. Oni iz svoje zone komoditeta dolaze na prekrasan otok, u čudesnu prirodu, no fali im hrana i nemaju osnovne životne potrepštine niti higijenske uvjete na koje su navikli. Trebat će se suočavati i sa strateškim potezima ostalih natjecatelja. Nekolicina njih možda čak nije ni spremna na nepredvidive i novonastale uvjete i situacije."

Ističe i kako zbog surovih uvjeta ljudi reagiraju drugačije nego u stvarnom životu

"Ima situacija kada natjecatelji prolaze i kroz nekoliko uzastopnih poraza. Bez hrane nemaju više energije, padne im šećer, postanu iscrpljeni i nervozni. U tim trenutcima reagiraju na način kako možda ne bi nikada reagirali i upoznaju se s jednom sasvim novom dimenzijom sebe", objašnjava Mario i ističe važnost pozitivne atmosfere.

"Gledam kroz prizmu sporta i treninga na način da svaki trening mora biti zabavan. Kroz zabavu je i najteži trening uvijek lakši i dolazit ćeš sa smiješkom. Tako je i ovdje ključ u pozitivi. Uvjeti u Dominikani su nemilosrdni i teški. Snimamo mnogobrojne sate na najvećem suncu i sparini, na preko 40 stupnjeva. S druge strane, noću su vrlo hladne. Potrebna je prilagodba u svakom segmentu, a bez komunikacije i zabave to ne može funkcionirati. Ekipa mora biti skladna i pozitivna", smatra.

A za razliku od natjecatelja koji će morati živjeti u teškim uvjetima, Marija u Dominikanskoj Republici čeka malo drugačiji tretman. On će spavati u resortu gdje će mu biti dostupno sve što mu treba, no kaže da mu to ne olakšava puno zadatak.

"Istina je da imam odlične stambene uvjete u sklopu prekrasnog golf resorta. S obzirom na mnogobrojne sate provedene na setu, kratke slobodne trenutke koristim za svoj mir, trening, golf i odmor, ali ujedno pripremajući se za nove sportske igre i potencijalne scenarije. Iako ne živim s natjecateljima, u svakom trenutku sam upoznat sa svim njihovim međusobnim komunikacijama, zbivanjima, zdravstvenim situacijama i svim događanjima ispred i iza kamere. Sve ljepote dominikanskog podneblja ipak nadmašuju zahtjevnost projekta", kaže, a sve dodatno otežava još jedan faktor.

"Najteže mi pada odvojenost od obitelji. Fali mi dnevna rutina školskih obaveza, ispijanje jutarnje kave sa ženom, odlasci na dječje treninge, turnire… Survivor nije klasičan show, to je nešto što postaje dio života svih nas koji smo uključeni u projekt", priča nam Mario.

Osim srca, prošle godine je na "terenu" ostavio i popriličan broj kila.

"Izgubio sam oko osam kilograma. Uz uobičajenu zdravu prehranu i redoviti trening, dodatni utjecaj imali su mnogobrojni sati snimanja na setu uz visoke vrućine", ističe, a priznaje i da je puno puta poželio biti jedan od natjecatelja.

"Poligoni na Survivoru su izazovni i primamljivi za svakoga tko voli sport i bilo kakav oblik natjecanja. Sve te prepreke jednostavno te vuku da ih i sam prođeš", otkriva nam.

Ipak, nije baš siguran kako bi prošao kao natjecatelj.

"Puno je faktora koji utječu na rezultat natjecatelja. Uz toliki broj iznenađenja i nepredvidivih situacija, neizvjesnost je nešto što nas prati kroz cijeli show", priča Mario.





A jedno od najvećih iznenađenja prošle sezone bila je pobjeda Nevene Blanuše.

"Nevena je magistra kineziologije i vrlo dobro zna što znači fizička, kondicijska i mentalna priprema sportaša. Pobijedila je zbog svoje upornosti, discipline i ustrajnosti, ali i zbog svog karaktera.”, smatra Mario, a upravo Nevena mu se nedavno pridružila u pripremi poznatog MM Trening online Izazova.

"I s ostalim kandidatima ostao sam u komunikaciji, no s obzirom na to da je Nevena po struci kineziolog i zanima je trening, ove godine mi se pridružila u već tradicionalnom online izazovu. Novi online izazov opet smo digli na još jednu višu ljestvicu, a pratiteljima će i ovaj puta biti na raspolaganju gratis treninzi, planovi prehrane i savjeti. Online izazov dostupan je na mojoj Facebook stranici i na web portalu trening.com. Međusobna podrška i motivacija svih sudionika, sastavni je dio našeg online izazova, a cilj nam je da svim ljudima zdrav život postane navika", kaže Mario, koji već godinama organizira atraktivne online izazove i prikazuje besplatne programe treninga.

"To je s jednim ciljem da ljudi postanu zdraviji, promjene svoj život i počnu cijeniti više sebe. Bilo kakav oblik kretanja je bolji nego nikakav, a potreban je samo jedan mali klik u glavi da se čovjek pokrene i prihvati zdrave navike", govori Mario kojemu je najveća nagrada za njegov trud kad vidi da su ljudi promijenili svoj život.

"Kada utječeš na to da je netko skinuo određene kile, promijenio svoje vidike, prihvatio zdrave navike, počeo razmišljati pozitivno i sada tu svoju pozitivu prenosi na druge, to je meni nagrada", zadovoljno poručuje.

Kao veliki pozitivac, Mario ima i korisne savjete za sve naše čitatelje.

“Čovjek treba uživati u svakom trenutku. Uvijek će biti dobrih i loših situacija, ali dok smo zdravi, ništa nije nemoguće. Moraš vjerovati u sebe", smatra Mario, koji može i ponosno stati iza svojih riječi, jer je sam sve to dokazao.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Poslije golišave fotke iz kreveta Sonja Kovač pohvalila se nizom novih seksi objava pa pitala fanove koja im je najdraža!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nives Celzijus servirala nikad bolji pogled na svoju raskošnu pozadinu: "Nema onog koji nije zumirao sliku!"