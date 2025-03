Možete li pogoditi tko su roditelji ovog mladića? Oboje su svjetski poznati glumci

Deacon Phillippe, sin Reese Witherspoon i Ryana Phillippea, snimljen je na ulicama New Yorka, gdje živi već tri godine.

U društvu nadolazećih holivudskih nepo-beba, djece slavnih osoba, odavno se nalazi Deacon Phillippe, sin Reese Witherspoon i Ryana Phillippea.

Deacon, koji je u listopadu 2024. proslavio 21. rođendan, snimljen je na ulicama New Yorka kako hoda, noseći bocu vode i slušalice na ušima.

Deacon Phillippe - 2 Foto: Profimedia

Deacon Phillippe - 3 Foto: Profimedia

Deacon Phillippe - 5 Foto: Profimedia

Mladić živi u Velikoj jabuci od 2022. godine zbog studija glazbe na Sveučilištu New York, a nakon što je prvu godinu proveo u studentskom domu, 2023. se preselio u skupi stan u West Villageu s dvojicom prijatelja. Kada je jedan njegov poznanik na TikToku objavio kako izgleda stan iznutra, mnogi su prozvali Deacona terminom "nepo-beba", kojim se označavaju sva djeca poznatih i slavnih osoba.

Deacon Phillippe - 4 Foto: Profimedia

Reese Witherspoon i Deacon Phillippe - 2 Foto: Profimedia

Njegovi roditelji su se rastali kada je imao tek tri godine, no unatoč životu na više adresa, blizak je s oboje, kao i sa sestrom Avom i polubratom Tennesseeom. Glumio je u trećoj sezoni Netflixove serije "Never Have I Ever", a 2023. godine objavio je svoj prvi album "A New Earth", za koji je imao i zabavu povodom izlaska.

Deacon Phillippe - 7 Foto: Instagram

Deacon dosta sliči svom ocu Ryanu Phillippeu, a kako on izgleda u 50. godini, pogledajte OVDJE.

Kako izgleda Deaconova starija sestra Ava, pogledajte OVDJE.

