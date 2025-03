''Zašto su svi goli?'' I fotografi su se izbezumili kad su vidjeli što nosi ispod kaputa

Barbara Palvin bila je na Tjednu mode u Parizu, a njezino izdanje nikako se nije svidjelo njezinim obožavateljima.

I mađarska manekenka, Barbara Palvin, pojavila se na Tjednu mode u Parizu, a pogledi su bili usmjereni prema njoj zbog neobične modne kombinacije.

Barbara Palvin Foto: Profimedia

Naime, i ona je prigrlila ''golu modu'' pa je za to događanje nosila haltere i čipkaste čarape, a donje rublje više je otkrilo nego sakrilo. Uz upečatljivi outfit Barbara je kombinirala malu minimalističku torbicu i predimenzionirani kaput.

Barbara Palvin Foto: Profimedia

Iako je bilo onih koji su pohvalili njezino izdanje, više je bilo onih koji su ga kritizirali.

''I to je outfit?'', ''Zašto su svi goli? To nije ni lijepo ni elegantno", "Volim je, ali ne mora oblačiti baš sve što joj se kaže", "Izgleda kao zvijezda filmova za odrasle", "Sve je to lijepo, ali zašto si morala pokazati donje rublje, izgledaš kao prostitutka", "Pa zar si nije mogla priuštiti normalnu odjeću?", samo je dio komentara.

Što kažete na izdanje Barbare Palvin?

U skladu je s trendovima

Užas, što je ovo? Prekrasno je, sve joj odlično stoji

U skladu je s trendovima

Užas, što je ovo? Ukupno glasova:

Ni Alessandra Ambrosio nije se proslavila svojim bizarnim outfitom, a pogledati ga možete OVDJE.

