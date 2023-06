Žanamari hrabro preskočila ključni odjevni komad pa provokativnim pozama zagolicala maštu: "Ne mogu odoljeti muškim..."

Žanamari je objavila niz fotografija na kojima pozira u velikoj muškoj majici i bez hlača.

Pjevačica Žanamari Perčić slovi i kao jedna od najseksi Hrvatica, a laskavu titulu stekla je napornim treniranjem i provokativnim objavama na društvenim mrežama.

Sada je svoje pratitelje na Instagramu počastila svojim novim seksi fotografijama na kojima nosi samo široku majicu i nema hlače.

"Ne mogu odoljeti XXL muškim majicama", napisala je Žanamari uz niz fotografija na kojima izmjenjuje provokativne poze, a prizorima je zagolicala maštu svojih pratitelja.

"Pa kako? I u ovoj majci izgledaš wow!" primijetila je njezina kolegica Neda Parmać . "Tako seksi", "Predivna si", "Ubijaš", "Boginjo", još su neki od komplimenata koje je dobila.

"Pa, ja zapravo ne izlazim iz teretane, ali nije me to ponijelo toliko radi fizičkog izgleda, nikad nisam imala problema s tim, ili da liječim komplekse. Bilo mi je bitno zbog mentalnog balansa i svaki dan kad odem u teretanu, nakon ta tri sata napokon se osjećam iznivelirano i onda mogu funkcionirati dalje", objasnila je Žanamari jednom prilikom u IN magazinu.

