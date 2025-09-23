Čime je to naša vizažistica pokrenula raspravu ispod raskošnih prizora u bikiniju?

Marina Mamić na društvenim je mrežama otkrila da je vikend provela s obitelji u Bjelovaru, a jednim pitanje potaknula je raspravu ispod fotki.

Naša vizažistica Marina Mamić ponovno je oduševila svoje pratitelje objavom s bazena, a postavila im je i pitanje koje je pokrenulo raspravu.

Lijepa Marina pozirala je u upečatljivom jednodijelnom badiću ružičaste boje koji je savršeno istaknuo njezinu figuru.

"Šta vi mislite, zašto pojedinci imaju tu potrebu pisati ružno ili ismijavati nekoga koga u životu nisu nikada ni upoznali?'', napisala je ispod fotki te otkrila da je vikend provela s obitelji u Bjelovaru.

Marina Mamić Foto: Instagram

Pratitelji su joj odmah zatrpali objavu raznim odgovorima.

Marina Mamić Foto: Instagram

''Usta govore ono čega je srce puno! Ja mislim da si zaista jedna prekrasna cura, o tvom talentu ne treba ni pisati. Živi, rasti, cvjetaj'', ''Ono što je istinski lijepo je vidljivo srcu, a na očima. Svi ti glupi komentari i poruke su suvišni za nekoga tko je talentiran kao što si ti. Imaš ti nas, da te branimo kada ovi ''tastatura filozofi'' krenu napadati'', ''Ja se vodim onim ne sudi knjigu po koricama, najlakše je nekog komentirati koga ne znaš, a to najčešće rade ljudi koji su nezadovoljni sa svojim životima. I najbitnije je ono što sam čovjek misli o sebi, a ne obazirati se što drugi misle jer uvijek će biti takvih ljudi, voli sebe, radi na sebi i misli pozitivno. Meni si prelijepa'', ''Najlakše je mrziti, biti zavidan, uglavnom sve ono najgore. Osobito u Hrvatskoj, nažalost'', ''Prelijepa, vrijedna i ne čitaj komentare drugih ljudi, pogotovo loše - to što radiš, radiš za sebe i isključivo za sebe. Tvoja postignuća su samo tvoja. A tko nije sretan s tim samo pokazuje koliko je nesretan sa svojim životom'', ''Ljubomora i zavist, ne obaziri se na takve prelijepa djevojko'', ''Kao Barbie'', ''Auuu, Marina'', samo je dio komentara s Instagrama.

Što vi mislite: Zašto pojedinci imaju potrebu ostavljati negativne komentare na društvenim mrežama? Misle da su u pravu

Svatko ima pravo na svoje mišljenje

O ovom pitanju bi se mogla napisati i knjiga

Marina Mamić Foto: Instagram

Marina Mamić Foto: Instagram

Inače, Marina se nedavno našla u fokusu obitelji Christiana Ronalda. O čemu se radi pogledajte OVDJE.

