Rodila je kći našeg bivšeg glumačkog para, ponosni djed otkrio je i ime bebe!

Kći Ksenije Marinković i Kristijana Ugrine postala je majka.

Obitelj našeg bivšeg glumačkog para ima velik razlog za veselje. Naime, rodila je kći Kristijana Ugrine i Ksenije Marinković.

Korana Ugrina - 1 Foto: Lucija Ocko/Cropix

Korana Ugrina, na svijet je donijela djevojčicu, a ponosni djed Kristijan otkrio je i njezino ime.

"Srca su nam sreće puna, došla nam je mala Luna, bit će ona cura prava, lijepa, pametna i zdrava. Zapravo je sve ispalo bajkovito jer sam jutros imao radionicu o bajci ''Priče iz davnine'', unuka mi se rodila dok sam na Festivalu bajke, a vijest sam dočekao na Kleku gdje sam se od uzbuđenja otišao popeti. Čim Luna prohoda, vodim ju na Klek da vidi gdje sam je dočekao", ispričao je glumac za Gloriju.

Kristijan Ugrina, Ksenija Marinković Foto: Grgur Zucko/PIXSELL

Uz 28-godišnju Koranu je na porodu bio njezin partner, glumac Tin Rožman.

Inače, Korana je krenula putem svojih roditelja te je 2022. godine diplomirala na Akademiji dramskih umjetnosti.

Korana Ugrina hrvatska je kazališna, televizijska i filmska glumica. Završila je Četvrtu gimnaziju u Zagrebu, a nakon mature upisala je studij poljskog i slovačkog jezika te književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Glumačku karijeru započela je ulogom u filmu ''Sami'', a kasnije je ostvarila zapažene uloge u seriji ''Crno-bijeli svijet'' te filmu ''Ljubav ili smrt''.

Ksenija Marinković i Korana Ugrina Foto: Bruno Konjevic/CROPIX

Podsjetimo, Kristijan i Ksenija u braku su, osim Korane, dobili i sina Kostu Kaija. Razveli su se 2005. godine jer je on započeo vezu s osam godina mlađom frizerkom Tamarom Pundom.

Kristijan Ugrina i Tamara Punda - 4 Foto: Paun Paunovic/Cropix

"Oni se viđaju s njim često, ja se ne viđam, ali obavljamo sve što treba svako svoje i to je to'', priznala je Ksenija jednom prilikom za naš IN magazinu.

Kristijan je s Tamarom 2010. godine dobio kćer Marijetu i to dvije godine nakon što su stali pred oltar.

Kristijan Ugrina i supruga Tamara, 2010. godina Foto: Nino Strmotić/Pixsell

Ugrina je godinama bio je u financijskim problemima jer je otplaćivao tuđi kredit, no zahvaljujući apelu na društvenim mrežama krajem 2023. godine dug je otplaćen.

Više o tome pročitajte OVDJE.

Kristijan Ugrina Foto: Josip Moler/Cropix

Kristijan Ugrina Foto: Srdjan Vrancic/Cropix

Kristijana su nedavno na zagrebačkoj špici snimili fotografi, a zbog pomalo zapuštenog imidža danas ga nije lako prepoznati. Fotografije pogledajte OVDJE.

