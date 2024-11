Znate li tko je ovo? Bio je omiljeno lice s malih ekrana, a zbog pomalo zapuštenog imidža danas ga nije lako prepoznati

Kristijan Ugrina na zagrebačkoj špici bio u najslađem društvu, svojim psićem. Zbog duge kose i brade danas ga rijetki prepoznaju na ulici.

Kristijana Ugrinu fotografi su danas snimili na zagrebačkoj špici. Društvo mu je pravio preslatki psić, a mnogi ga na prvu nisu prepoznali.

Naime, razlog tome su brada i kosa koji su postali njegov zaštitni znak.

Naš bivši televizijski voditelj i glumac centrom Zagreba prošetao je u ležernom izdanju. Nosio je sivi kaput, traperice i bijeli džemper, a na glavi je imao šešir.

Kako se kroz godine mijenjao Ugrina pogledajte u našoj galeriji.

Ugrina je godinama bio je u financijskim problemima jer je otplaćivao tuđi kredit, no zahvaljujući apelu na društvenim mrežama krajem prošle godine dug je otplaćen.

Više o tome pročitajte OVDJE.

Bivši voditelj bio je poznat i po braku s glumicom Ksenijom Marinković s kojom je dobio sina Kosta Kaija i kćer Koranu, a od koje se razveo 2005. godine jer je započeo vezu s osam godina mlađom frizerkom Tamarom Pundom.

"Oni se viđaju s njim često, ja se ne viđam, ali obavljamo sve što treba svako svoje i to je to'', priznala je Ksenija jednom prilikom u IN magazinu.

Kristijan je s Tamarom 2010. godine dobio kćer Marijetu i to dvije godine nakon što su stali pred oltar.

A tko se još pojavio na špici, pročitajte OVDJE.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Svi su gledali u ovu brinetu na Cvjetnom, a malo tko zna da je ona nećakinja našeg proslavljenog nogometaša!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Ava u najvažnijim trenucima uvijek uz sebe ima posebnu osobu, gestom je i ovog puta pokazao da je pravi džentlmen

Sjećate li se ove zavodnice? Nikada se nije uspjela oporaviti od velike životne tragedije, a danas je ne bi prepoznali ni najvjerniji fanovi

Prepoznajete li ovu zvijezdu 90-ih? Karijeru mu je uništio skandalozni ispad, a život mu je obilježila i teška bolest

Pogledaji ovo Zanimljivosti Za suprugom našeg rukometaša svi su se okretali kada je prošetala zagrebačkom špicom, logično je i zbog čega!

Pogledaji ovo Celebrity Blankin suprug, nakon priznanja o otvorenom braku, osvanuo u zagrljaju zanosne manekenke, evo tko je ona