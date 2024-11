Blankin suprug, nakon priznanja o otvorenom braku, osvanuo u zagrljaju zanosne manekenke, evo tko je ona

Ruben Van Gucht na društvenim mrežama podijelio je fotografiju na kojoj se grli s belgijskom manekenkom. Reakcije javnosti i dalje se ne stišavaju zbog njegovog priznanja o otvorenom braku s Blankom Vlašić.

Ruben Van Gucht nedavno je priznao da on i supruga, naša proslavljena sportašica Blanka Vlašić, imaju otvoren brak. Javnosti baš i nije sjelo njegovo priznanje, no on se ne obazire na negativne komentare.

Naime, sada je objavio fotografiju na kojoj pozira u zagrljaju plavokose manekenke Annelien Coorevits. U opisu je otkrio da je ona gostovala u radijskoj emisiji koju Ruben vodi subotom ujutro.

"Ovo je mogla biti i moja sestra," poručio je, između ostalog, u opisu.

Na fotografiji nisu skidali osmijehe s lica.

Inače, Annelien je belgijska TV voditeljica, model i bivša nositeljica titule Miss Belgije 2007. Javnosti je poznata i po braku s belgijskim nogometašem i trenerom, Olivierom Deschachtom. Par se razveo 2019. godine.

Reakcije na Rubenovo priznanje ne prestaju se nizati, a brojni su ga napali ispod objave na društvenim mrežama. Više o tome pročitajte OVDJE.

A što Blanka Vlašić radi nakon drame sa suprugom, pročitajte OVDJE.

