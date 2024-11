Ovo su mali, javni znakovi pažnje kao dokaz snažne ljubavi princa Williama prema supruzi Kate

Britanski prijestolonasljednički par, Catherine Middleton i princ William proteklih tjedana su imali niz javnih pojavljivanja povezanih s obilježavanjem Dana sjećanja na poginule vojnike u ratnim sukobima. Ovo je bio jedan od Kateinih polaganih i planiranih pojavljivanja nakon što je početkom rujna otkrila da je završila s kemoterapijom.

U proteklih 13 godina, Kate i William rijetko su iskazivali međusobne znakove pažnje u javnosti, no nedavna Kateina borba za zdravlje je zasigurno promijenila je to njihovo ponašanje.

Jedan korisnik društvene mreže X je podijelio video na kojima se vidi kako William stavlja ruku Kate na leđa dok se rukuju s organizatorima događanja u Royal Albert Hallu. To bi se moglo okarakterizirati kao pokazivanje zaštite koju William pruža prema svojoj supruzi.

The Prince and Princess of Wales are at The Royal Albert Hall! Love William constantly putting his arm around Catherine 🥺 pic.twitter.com/2lKBFuKlM5