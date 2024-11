Ovo je jedna od onih serija kojom ćete biti opsjednuti, od prve epizode znate da gledate pravo savršenstvo!

Nakon serije Pingvin, mislila sam da dugo neću ponovno gledati dobru seriju u svakom segmentu, ali onda je došao Dan šakala s Eddiejem Redmayneom. Od prvog kadra prve epizode znate da gledate televizijsko savršenstvo koje predvodi fenomenalni Redmayne, a koje ne želite da ikada završi.

Dan šakala je serija koja je temeljena po istoimenoj knjizi Fredericka Forsytha, koju su režirali Brian Kirk i Anthony Philipson.

Ovaj špijunski triler vas očara već u prvim kadrovima svojim napetim tempom, akcijom koja je prisutna od starta, ali najviše sa Šakalom- Eddiejem Redmayneom.

Nešto u njegovom pogledu uvlači gledatelje u priču koja nam je još uvijek u potpunosti nepoznata, a posebno u njegov lik o kojem još više nemate pojma. Čini da od starta navijate za njega, iako vam je jedino jasno da je on vjerojatno jedan od zlikovaca.

Prvih pet epizoda koje su izašle sam pogledala u jednom dahu, te sam odmah željela još. Epizode traju oko pedeset minuta što zvuči puno, ali serija ima fantastičan tempo koji oscilira točno onoliko koliko je potrebno da nam ubrza rad srca, ali nas isto tako pusti da dišemo dok pokušavamo odgonetnuti što se događa.

Žanr špijunskog trilera sa cool ubojicama nije ništa novo na TV-u, ali ono što izdvaja jednu seriju od druge jeste cjelokupan dojam koji ista ostavlja. Dan šakala je jedna od rijetkih u tom žanru koju će voljeti i gledatelji koji nisu ljubitelji tog žanra, a ovo vam govorim iz svog iskustva. Inače nikada na prvu neću izabrati ovakav triler, ali sam htjela pogledati seriju zbog glavnog glumca. Čim sam počela gledati uopće mi nije bilo bitno je li to komedija ili triler, samo sam htjela saznati što se to događa, i tko je Šakal. Ovo je još jedna serija koja je dokaz da je dobar scenarij temelj za uspješnost jednog televizijskog djela. Scenaristi su odradili izrazito dobar posao u slučaju Dana šakala jer svaki dijalog, kao i pauza, apsolutno pripada tu gdje je, a sjajna glumačka ekipa je točka na i koja svaki drugi segment lijepo zaokruži.

Igra mačke i miša nije televizijska novost, ali uspješna igra mačke i miša je ona gdje su jednako zanimljivi i mačka, i miš. U ovom slučaju pričam o glumcima Eddieju Redmayneu i Lashani Lynch, Šakalu i Bianci. Redmayne igra Šakala hladan kao špricer, proračunato, kontrolirano, elegantno, i naprosto zapanjujuće.

On je doista kameleon ne samo zato što je to sinonim za glumu, nego zato što unutar serije igra par likova, a to zaista nije lak zadatak. Iako igra Šakala doista hladno u prvih pet epizoda, on se mijenja iz scene u scenu. U veoma malo trenutaka ga vidimo kao čovjeka od krvi i mesa, te su takve scene skrojene do najsitnijih detalja. Njegov lik nema toliko teksta za sada, ali on sve uspijeva odigrati svojom mimikom, i to je ono što ga čini jednim od najboljih glumaca današnjice.

Glumicu Lashanu Lynch vjerojatno većina nije gledala prije, ali kao Bianca je fantastična. Njezin lik je pomalo iritantan, ali dovoljno zanimljivo napisan da vas uvuče u sve slojeve koje polako otkrivamo. Ono što je nevjerojatno, a za što su najviše zaslužni Lynch i Redmayne, jeste činjenica da se u prvih pet epizoda nisu niti sreli, a imaju tako dobru partnersku igru. Ostatak glumačke ekipe je dobar, ali za sada zaista nitko ne može parirati nevjerojatnom Šakalu.

Šakalov dan je jedna od onih serija kojom ćete biti opsjednuti, pa vam zato moram reći da će vam biti teško čekati narednih pet epizoda.

Odlična priča, van ovog svijeta glumačka igra, te činjenica da se serija snimala i u Hrvatskoj, dovoljan su razlog da je čim prije potražite.