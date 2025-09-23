Mario Valentić iznenadio fotkom na kojoj je pozirao kao od majke rođen

Mario Valentić na društvenim mrežama javio se pratiteljima fotkom na kojoj je imao samo svjetiljku na glavi.

Glumac, fitness trener i bivši mister Mario Valentić na društvenim mrežama iznenadio je svoje pratitelje novom objavom.

Naime, objavio je fotografiju na kojoj je pozirao potpuno gol u spilji, samo sa svjetiljkom na glavi.

Kameri je okrenuo leđa, a fotka je skupila preko 200 lajkova.

Pogledaji ovo Celebrity Poznate su nove informacije o stanju Halida Bešlića: ''Svjestan je da je situacija ozbiljna, ali...''

"Mistično biće tamnih i vlažnih dubina svijesti. Pojavljuje se neprimjetno, u valovima: dum, dim, dum... rim, tim, tagi... Na što vas podsjeća ovo što strši gore?", napisao je u opisu fotografije te dodao anketu.

Mario Valentić Foto: Damjan Tadic/Cropix

Galerija 21 21 21 21 21

Inače, Mario svoj privatan život drži podalje od javnosti.

Pogledaji ovo Celebrity Tko je supruga osvajača Zlatne lopte 2025.? Nitko nije ni znao da su se vjenčali

U lipnju je na društvenim mrežama objavio i rijetke fotografije s tajanstvenom partnericom Ljiljanom s kojom ima sina. Fotke pogledajte OVDJE.

Mario Valentić - 2 Foto: Jure Miskovic / CROPIX

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Splićanin Šime podijelio prve prisne fotke s Majom Šuput i poslao joj poruku!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Tijesan grudnjak jedva je obuzdao bujne obline folkerice koju regija jako voli

Pogledaji ovo Celebrity Jelena Rozga podijelila vijest koja ju je shrvala: ''Zadnjih mjesec dana bilo je teško...''