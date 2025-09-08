Aleksandra Prijović izašla iz bolnice, evo kako ju je dočekala Lepa Brena!

Aleksandra Prijović u tajnosti se vratila doma nekoliko dana nakon što je rodila kćer Ariju.

Aleksandra Prijović i njezin suprug Filip Živojinović u srijedu 3. rujna su postali roditelji drugi put. Regionalna zvijezda je nekoliko dana prije svog 30. rođendana rodila djevojčicu Ariju, šest godina nakon što je na svijet donijela sina Aleksandra.

Kako su napisali srpski mediji, nakon kratkotrajnog boravka u bolnici, Prijović je napustila rodilište u nedjelju u najstrožoj tajnosti. Dok su majka i dijete bile u bolnici, obitelji Živojinović i Prijović su bili u njihovom domu kako bi sve pripremili za veliki povratak.

Aleksandra Prijović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Aleksandra Prijović - 2 Foto: Instagram

Aleksandra Prijović sa suprugom i sinom Foto: Instagram

Aleksandrina majka Borka i Filipova majka Zorica nalaze se u njihovom domu otkako se pjevačica zaputila prema rodilištu, a tijekom vikenda su došli i Filipov otac Slobodan Boba Živojinović i pomajka Lepa Brena kako bi dočekali novopridošlicu. Novorođenoj Ariji su donijeli poklone, dok je Brena za Prijović donijela i veliki buket.

Aleksandra Prijović - 1 Foto: Instagram

Aleksandra Prijović Foto: Instagram

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović Foto: M.M./ATA Images Pixsell

Obitelji su organizirali i veliku proslavu povodom rođenja Arije, na kojoj su se našao i košarkaš Miloš Teodosić, Filipov vjenčani kum.

