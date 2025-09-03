Rodila Aleksandra Prijović! Novorođenoj kćerkici su dali baš posebno ime

Aleksandra Prijović rodila je djevojčicu kojoj su ona i Filip Živojinović dali ime Aria, a cijela obitelj s radošću je dočekala prinovu, posebno sin Aleksandar.
Kako doznaje Blic, pjevačica se porodila u jednoj privatnoj klinici, a u rodilište ju je prije nekoliko sati dovezao suprug Filip Živojinović. Porod je prošao bez komplikacija, a i mama i beba osjećaju se dobro.
Aleksandra Prijović, Filip Živojinović Foto: Instagram
Aleksandra je nakon poroda premještena u apartman, dok će kćerkicu uskoro vidjeti i ponosni tata. No, najuzbuđeniji zbog dolaska novog člana obitelji je mali Aleksandar, sin Aleksandre i Filipa, koji će u narednim satima prvi put upoznati svoju sestru.
Aleksandra Prijović na TikToku - 3 Foto: Screenshot
Kćerkici su dali ime Aria. U perzijskoj i indijskoj kulturi to ime znači "plemenita", "časna" ili "čista", dok u Europi, posebno u Italiji, Aria znači "zrak". Varijante imena uključuju Ariana, Arya, Arian i slične oblike.
Aleksandra Prijović na posljednjem koncertu turneje u Beogradu - 14 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell
Aleksandra Prijović na posljednjem koncertu turneje u Beogradu - 16 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell
Podsjetimo, Aleksandra i Filip postali su roditelji po prvi put prije šest godina, kada im se rodio sin Aleksandar.
