Rodila Aleksandra Prijović! Novorođenoj kćerkici su dali baš posebno ime

Aleksandra Prijović rodila je djevojčicu kojoj su ona i Filip Živojinović dali ime Aria, a cijela obitelj s radošću je dočekala prinovu, posebno sin Aleksandar.

Aleksandra Prijović (29) rodila je djevojčicu i time unijela veliku radost u obitelj Živojinović, u kojoj je ovo prva kći nakon mnogo godina. S obzirom na to, dolazak djevojčice bio je nestrpljivo iščekivan.

Kako doznaje Blic, pjevačica se porodila u jednoj privatnoj klinici, a u rodilište ju je prije nekoliko sati dovezao suprug Filip Živojinović. Porod je prošao bez komplikacija, a i mama i beba osjećaju se dobro.

Aleksandra je nakon poroda premještena u apartman, dok će kćerkicu uskoro vidjeti i ponosni tata. No, najuzbuđeniji zbog dolaska novog člana obitelji je mali Aleksandar, sin Aleksandre i Filipa, koji će u narednim satima prvi put upoznati svoju sestru.

Kćerkici su dali ime Aria. U perzijskoj i indijskoj kulturi to ime znači "plemenita", "časna" ili "čista", dok u Europi, posebno u Italiji, Aria znači "zrak". Varijante imena uključuju Ariana, Arya, Arian i slične oblike.

Podsjetimo, Aleksandra i Filip postali su roditelji po prvi put prije šest godina, kada im se rodio sin Aleksandar.

