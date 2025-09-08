Koliko je Prija izdvojila za porod? Rodila je u jednoj od najskupljih klinika u regiji!

Aleksandra Prijović prije nekoliko dana rodila je djevojčicu Ariju, a za nju su se brinuli najbolji doktori u Srbiji.
Pjevačica i njezin suprug Filip Živojinović dobili su djevojčicu koju su nazvali Aria.
Za porođaj je Aleksandra odabrala jednu od najluksuznijih privatnih klinika u Srbiji, a željela je da sve prođe u potpunom miru, bez stresa i pritiska javnosti.
Aleksandra Prijović sa suprugom i sinom Foto: Instagram
Aleksandra Prijović - 2 Foto: Instagram
''Komfor, privatnost i stručnost su joj apsolutni prioritet. Željela je roditi u miru, bez stresa i pritiska javnosti'', otkrio je izvor za srpske medije.
A za to je izdvojila 3.500 eura, pišu srpski mediji.
Aleksandra Prijović Foto: Antonio Ahel/AtaImages/PIXSELL
Aleksandra Prijović, Filip Živojinović Foto: Instagram
Aleksandra i Filip vjenčali su se u lipnju 2018. godine u Beogradu, nakon tri godine veze. Svatovi su se prvo okupili pred kućom Živojinovića i Brene, a zatim su u kočijama otišli do crkve svetog Vasilija Oštroskog na Bežanijskoj kosi, gdje je održano vjenčanje. Godinu poslije dobili su sina Aleksandra.
Aleksandra Prijović - 2 Foto: Instagram
Aleksandra Prijović Foto: Marko Lukunic/Pixsell
