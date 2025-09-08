Koliko je Prija izdvojila za porod? Rodila je u jednoj od najskupljih klinika u regiji!

Aleksandra Prijović prije nekoliko dana rodila je djevojčicu Ariju, a za nju su se brinuli najbolji doktori u Srbiji.

Regionalna zvijezda Aleksandra Prijović prošlog tjedna dobila je svoje drugo dijete.

Pjevačica i njezin suprug Filip Živojinović dobili su djevojčicu koju su nazvali Aria.

Za porođaj je Aleksandra odabrala jednu od najluksuznijih privatnih klinika u Srbiji, a željela je da sve prođe u potpunom miru, bez stresa i pritiska javnosti.

Aleksandra Prijović sa suprugom i sinom Foto: Instagram

Aleksandra Prijović - 2 Foto: Instagram

''Komfor, privatnost i stručnost su joj apsolutni prioritet. Željela je roditi u miru, bez stresa i pritiska javnosti'', otkrio je izvor za srpske medije.

A za to je izdvojila 3.500 eura, pišu srpski mediji.

Aleksandra Prijović Foto: Antonio Ahel/AtaImages/PIXSELL

Aleksandra Prijović, Filip Živojinović Foto: Instagram

Aleksandra i Filip vjenčali su se u lipnju 2018. godine u Beogradu, nakon tri godine veze. Svatovi su se prvo okupili pred kućom Živojinovića i Brene, a zatim su u kočijama otišli do crkve svetog Vasilija Oštroskog na Bežanijskoj kosi, gdje je održano vjenčanje. Godinu poslije dobili su sina Aleksandra.

Kako je počela ljubavna priča Prije i Filipa Živojinovića? Imala je samo 22 godine kad su se vjenčali!

Filip je nedavno proslavio rođendan, o čemu više pročitajte OVDJE.

Aleksandra Prijović - 2 Foto: Instagram

Aleksandra Prijović Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Nedavno su se preselili u novu vilu, a tko je bio prijašnji vlasnik, pogledajte OVDJE.

Galerija 16 16 16 16 16

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Zanimljivosti Bio je idol milijuna tinejdžerica, a onda ga je Hollywood slomio

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Zanimljivosti Tko je kontroverzni menadžer koji se spominje kao novi partner Sydney Sweeney?