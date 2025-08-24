Pretraži
pukla ljubav

Igor Kojić službeno se razveo od 15 godina mlađe Sofije nakon pet mjeseci braka

Piše I.G., Danas @ 17:02 Celebrity komentari
Igor Kojić sa suprugom Sofijom Igor Kojić sa suprugom Sofijom Foto: Instagram

Igor Kojić i njegova 15 godina mlađa supruga Sofija sporazumno su se razveli nakon samo pet mjeseci braka.

SVI ČITAJU OVO

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Nestao Facebook profil Sandre Perković
bila je aktivna
Nestanak Facebook profila Thompsonove supruge iznenadio pratitelje, svi se pitaju isto!
Jelena Rozga snimljena na Bolu s Ivanom Huljićem
daleko od gužve
Ležerna nedjelja Jelene Rozge i Ivana Huljića, snimljeni su na Bolu!
Igor Kojić se službeno razveo od 15 godina mlađe Sofije
pukla ljubav
Igor Kojić službeno se razveo od 15 godina mlađe Sofije nakon pet mjeseci braka
Kako danas izgleda kći Nives Celzijus?
šarmantna taisha
Kći Nives Celzijus danas je prava ljepotica, sličnost s majkom je odmah uočljiva!
Ruka Donlada Trumpa otkrila njegove probleme sa zdravljem
vidljivi tragovi
Ruka Donalda Trumpa potaknula teorije o njegovom zdravstvenom problemu
Majin Bloom odlučio je skratiti kosu
"ma rastopit ću se!"
Majin Bloom skratio kosu, a završni kadar velike promjene je osvojio pratitelje!
Halid Bešlić hitno hospitaliziran
"želimo mu brz oporavak"
Halid Bešlić hitno hospitaliziran u bolnici nakon otkazivanja nastupa
Kimberley Garner privukla paparazze na plaži u mini bikiniju
atraktivna plavuša
Nemoguće je bilo ne okrenuti se za ovom ljepoticom na plaži, sve će biti jasno kad vidite fotografije
Zašto Stjepan Hauser svira bosih nogu?
koji je razlog?
Hauser objavio snimke iz Venecije, već neko vrijeme svi primjećuju jedan neobičan detalj
Maja Šuput u plavoj haljini
U la la!
Izrezi na haljini kakve još niste vidjeli otkrili Majine gole bokove, a umalo i nešto više!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Radnica u Susedgradu viljuškarom ozlijedila muškarca
PREVEZEN U BOLNICU
Nesvakidašnja nesreća u šoping-centru: Radnica teško ozlijedila muškarca
Društvenim mrežama se širi snimka sukoba ZET-ovca i vozačice
DRAMA U PROMETU
VIDEO Širi se snimka sukoba vozačice i ZET-ovca kojem je blokirala tramvaj: "Pao je na pod"
Pentagon potiho blokira ukrajinske napade projektilima dugog dometa - WSJ
Otkriće WSJ-a
Amerikanci su u tišini zadali težak udarac Ukrajincima
show
Majin Bloom odlučio je skratiti kosu
"ma rastopit ću se!"
Majin Bloom skratio kosu, a završni kadar velike promjene je osvojio pratitelje!
Halid Bešlić hitno hospitaliziran
"želimo mu brz oporavak"
Halid Bešlić hitno hospitaliziran u bolnici nakon otkazivanja nastupa
Kimberley Garner privukla paparazze na plaži u mini bikiniju
atraktivna plavuša
Nemoguće je bilo ne okrenuti se za ovom ljepoticom na plaži, sve će biti jasno kad vidite fotografije
zdravlje
Najotrovnije biljke u Hrvatskoj: Ovih osam morate znati!
Budite oprezni!
Najotrovnije biljke u Hrvatskoj: Ovih osam morate znati!
Nutritivni trio za dinamičan dan: Kako podržati energiju, koncentraciju i probavu?
Pokrovitelj DoNatural
Nutritivni trio za dinamičan dan: Kako podržati energiju, koncentraciju i probavu?
Pokušavate sniziti kolesterol? Stručnjaci se slažu da je ovo broj 1 stvar koju trebate ograničiti
Pogađa milijune ljudi diljem svijeta
Pokušavate sniziti kolesterol? Stručnjaci se slažu da je ovo broj 1 stvar koju trebate ograničiti
zabava
Neobičan prizor na splitskoj rivi: U moru zatečen neočekivani plivač
IZNENAĐENI?
Neobičan prizor na splitskoj Rivi: U moru zatečen neočekivani "plivač"
Meni domaćeg restorana nasmijao društvene mreže! Za sve je zaslužan urnebesan naziv jela
Ups!
Meni domaćeg restorana nasmijao društvene mreže! Za sve je zaslužan urnebesan naziv jela
Snimka iz gradskog autobusa podijelila mišljenja: Tko je u pravu – vozač ili putnici?
NESVAKIDAŠNJA SCENA
Snimka iz gradskog autobusa podijelila mišljenja: Tko je u pravu – vozač ili putnici?
tech
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
Još jedan sigurnosni propust
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
Velika promjena iz OpenAI-ja: Ovaj odgovor ChatGPT 5 umjetniku postao viralan
Bilo je i vrijeme
Velika promjena iz OpenAI-ja: Ovaj odgovor ChatGPT 5 umjetniku postao viralan
Potražnja za ovim automobilima je nevjerojatna, a uskoro napokon stižu i u Europu
Na struju
Potražnja za ovim automobilima je nevjerojatna, a uskoro napokon stižu i u Europu
sport
Slavni talijanski list "popljuvao" Milan: "Modrić je s 39 godina i 11 mjeseci bio najbolji"
"Spori, predvidljivi..."
Slavni talijanski list "popljuvao" Milan: "Modrić je s 39 godina i 11 mjeseci bio najbolji"
Hajduk ostao i bez Rebića pred derbi: Evo kad bi se mogao vratiti u pogon
užas za bijele
Hajduk ostao i bez Rebića pred derbi: Evo kad bi se mogao vratiti u pogon
Garcia otkrio što se događa sa Žaperom: ''Možda sad nije u prvom planu, ali...''
Najavio Osijek
Garcia otkrio što se događa sa zaboravljenim asom Hajduka: ''Možda sad nije u prvom planu, ali...''
tv
Daleki grad: Bolje bi mu bilo da odmah sve prizna i spasi se na vrijeme
DALEKI GRAD
Bolje bi mu bilo da odmah sve prizna i spasi se na vrijeme
Zlatni kavez: Veliko finale – koji će vam lik serije ''Zlatni kavez'' najviše ostati u sjećanju?
ZLATNI KAVEZ
Veliko finale – koji će vam lik serije ''Zlatni kavez'' najviše ostati u sjećanju?
Leyla: Neke borbe nikada ne prestaju - saznajte što donose nove epizode serije ''Leyla''
LEYLA
Neke borbe nikada ne prestaju - saznajte što donose nove epizode serije ''Leyla''
putovanja
Oženi me njoki recept
Udaj se za mene!
Kremasti njoki koji se pripremaju u jednoj tavi, jako su fini, a bit će gotovi za 15-ak minuta
Sinjski, vrlički, hercegovački: Sve tajne slasti najboljih uštipaka
Recept za najbolje uštipke
Sinjski, vrlički, hercegovački: Sve tajne slasti najboljih uštipaka
Kako je izgrađen Guoliang tunel u Kini
Nevjerojatan pothvat
Nisu imali strojeva ni novca pa su tunel u ovoj planini probili - čekićima
novac
Usporedili smo slovenske i hrvatske plaće. Evo koji sektori briljiraju kod susjeda
razlika sve manja
Usporedili smo slovenske i hrvatske plaće. Evo koji sektori briljiraju kod susjeda
Nakon dvije i pol godine skrivanja Abramovičeva jahta opet plovi. Doznali smo gdje
jedna od najvećih
Nakon dvije i pol godine skrivanja Abramovičeva jahta opet plovi. Doznali smo gdje
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Na rubu paralize
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
lifestyle
Zagreb špica: Street style izdanje s kompletom u stilu slip haljine
ZAVARA NA PRVI POGLED
Lažna spavaćica zgodne dame iz Zagreba nosi se i ljeti i zimi
Daniela iz Slavonskog Broda preuredila je kuhinju od sedam kvadrata
MALA, ALI KOMPAKTNA
Daniela iz Slavonskog Broda divno je preuredila kuhinju od sedam kvadrata
Mirela Holy u sandalama Boulder Bondage na špici 2025.
Okretale su se glave
Sandale Mirele Holy izgledaju poput "stijene za penjanje", a imaju potpeticu od 13 centimetara
sve
Majin Bloom odlučio je skratiti kosu
"ma rastopit ću se!"
Majin Bloom skratio kosu, a završni kadar velike promjene je osvojio pratitelje!
Zagreb špica: Street style izdanje s kompletom u stilu slip haljine
ZAVARA NA PRVI POGLED
Lažna spavaćica zgodne dame iz Zagreba nosi se i ljeti i zimi
Daniela iz Slavonskog Broda preuredila je kuhinju od sedam kvadrata
MALA, ALI KOMPAKTNA
Daniela iz Slavonskog Broda divno je preuredila kuhinju od sedam kvadrata
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene