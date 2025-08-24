Igor Kojić službeno se razveo od 15 godina mlađe Sofije nakon pet mjeseci braka

Igor Kojić i njegova 15 godina mlađa supruga Sofija sporazumno su se razveli nakon samo pet mjeseci braka.

Igor Kojić (38), bivši suprug Severine i sin pjevača Dragana Kojića Kebe, službeno više nije u braku sa Sofijom (23).

Nakon samo pet mjeseci zajedničkog života par je nedavno u jednom beogradskom odvjetničkom uredu potpisao sporazumni razvod i odlučio krenuti svatko svojim putem.

Kako piše Informer, pozivajući se na izvor blizak obitelji, Igor je već neko vrijeme govorio da brak ne ide u smjeru u kojem je priželjkivao. Dok je on želio mir i stabilnost, Sofija je, navodi se, imala sasvim drugačije životne planove. Upravo ta razlika bila je presudna za njihov razlaz.

Igor i Sofija Kojić - 2 Foto: Instagram

"Igor i Sofija su prije nekoliko dana potpisali sporazumni razvod i odlučili da se svatko okrene svojim planovima i životu. Keba je presretan, kao i cijela obitelj, jer od samog početka nisu smatrali da je Sofija pravi izbor za njega", rekao je izvor za Informer.

Igor Kojić i supruga Sofija Foto: Instagram

Prema istom izvoru, obitelj Kojić s olakšanjem je prihvatila ovu odluku.

"Svi su stali uz Igora i podržali ga. Smatrali su da je ušao u brak brzopleto i da Sofija nije bila žena koja bi mu mogla pružiti sigurnost i podršku kakvu zaslužuje u tim godinama. Sada vjeruju da će se okrenuti pravim vrijednostima i pronaći partnericu koja je u skladu s njim", dodao je.

Igor Kojić sa suprugom Sofijom Foto: Instagram

