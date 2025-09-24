Znate li tko je ovo? Slavnu damu njezini pratitelji nisu prepoznali na ovim fotkama

Glumica je novim fotografijama na društvenim mrežama podijelila mišljenja svojih pratitelja.

Glumica Rebel Wilson ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja na Instagramu. Njezina najnovija objava izazvala je lavinu komentara jer je mnogi na prvi pogled uopće nisu prepoznali.

Na fotografijama koje je podijelila sa svojim obožavateljima, Rebel pozira u ležernom, ali upečatljivom izdanju.

U prvoj fotografiji Rebel je pozirala za klavirom, s dugom plavom kosom u valovima i naglašenim make-upom koji je cijelom izdanju dao dozu glamura. Na drugoj se pak opustila na suncu.

Rebel Wilson Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Poslije duže pauze naša obožavana glumica sve je razveselila svojim dolaskom na premijeru

Njezini pratitelji odmah su se oglasili u komentarima – jedni su hvalili novo izdanje glumice, dok su se drugi jednostavno pitali kako je moguće da izgleda toliko drugačije.

Rebel Wilson - 8 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Maja Šuput je osim rođendana imala još jedan veliki razlog za slavlje, sama se pohvalila

''Izgledaš 10 godina mlađe'', ''Prekrasna si'', ''Na sekundu sam pomislila da gledam u Kelly Osbourne'', ''Tanka je granica između brige za sebe i pretjerivanja'', ''Nova Kardashianka?'', ''Ne treba ti ovo, budi svoja'', ''Pomislila sam da Avril Lavigne sjedi za klavirom'', ''Što se događa s tobom, tko si ti?'', dio je komentara na društvenim mrežama.

Jeste li prepoznali slavnu glumicu? Da, odmah sam znao/la o kome je riječ

Ne, izgleda totalno drugačije Da, odmah sam znao/la o kome je riječ

Ne, izgleda totalno drugačije Ukupno glasova:

Galerija 29 29 29 29 29

Inače, Rebel je godinama neuspješno pokušavala pronaći sreću s muškarcima, a da je homoseksualka otkrila je 2022. godine.

Rebel Wilson - 1 Foto: Instagram

Već sljedeće godine zaručila se s djevojkom Ramonom te su dobile dijete, a prošle godine izrekle su sudbonosno da u našem susjedstvu.

Detalje pročitajte OVDJE.

Rebel Wilson - 1 Foto: Profimedia

Rebel Wilson i Ramona Agruma, vjenčanje - 11 Foto: Profimedia

Rebel Wilson i Ramona Agruma, vjenčanje - 17 Foto: Profimedia

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Fatalna splitska influencerica zbog kadrova iz bazena zaradila impozantan nadimak

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Nikad uži korzet! Srpska folkerica u 50. godini utegnula bujne obline do maksimuma

Pogledaji ovo Celebrity Ida Prester pokazala kako izgleda izlazak iz njezine zgrade dok traju radovi