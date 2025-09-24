Poslije duže pauze naša obožavana glumica sve je razveselila svojim dolaskom na premijeru

Slavica Knežević poslije teškog životn og razdoblja nasmijana je snimljena u izlasku.

Glumica Slavica Knežević pojavila se na društvenom događaju nakon duže pauze.

U elegantnoj crnoj kombinaciji, srebrnim sandalama i decentnim nakitom, posebnu pažnju privukla je njezina prirodno prosijeda kosa, kojom je ponosno naglasila svoju novu životnu fazu. Osmijeh i vedar stav pokazali su da glumica zrači samopouzdanjem i pozitivnom energijom.

Slavica Knežević - 1 Foto: Lucija Ocko / CROPIX

Slavica Knežević - 4 Foto: Lucija Ocko / CROPIX

Knežević, koju publika pamti po brojnim kazališnim i televizijskim ulogama, nije se često pojavljivala u javnosti posljednjih godina. Upravo zato njezin dolazak na premijeru izazvao je veliko zanimanje, a mnogi su komentirali kako izgleda drukčije nego prije – ali i vrlo upečatljivo.

Slavica Knežević - 3 Foto: Lucija Ocko / CROPIX

Slavica Knežević dugogodišnja je članica hrvatske kazališne i televizijske scene. Ostvarila je brojne uloge u dramskim predstavama, a gledatelji je pamte i po nastupima u popularnim televizijskim serijama. Njezina glumačka karijera obilježena je raznolikošću – od ozbiljnih drama do humorističnih projekata, čime je dokazala svoj široki talent.

Slavica Knežević - 8 Foto: Marko Todorov / CROPIX

Slavica Knežević - 5 Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

2022. godine prošla je kroz teške životne trenutke. Doživjela je infarkt, što je otvoreno podijelila s javnošću. Kako je tada ispričala za medije, trenutci koje je proživjela bili su iznimno teški, no upravo joj je ta borba dala novu snagu i pogled na život.

Slavica Knežević - 3 Foto: Goran Mehkek / CROPIX

''I tog 14. studenog prošle godine, jutro sam počela kavom. Nešto iza podneva nazvao me Marko i rekao da za domaću zadaću moram razraditi još jedan dio teksta koji on neće stići. Pročitao mi je što je napravio tijekom noći. Sve smo dogovorili, a onda sam mu se požalila da mi nije baš dobro već desetak dana. Primjerice, jedan dan vraćala sam se iz dućana i nasred pločnika gotovo me paralizirala bol u prsima, jača nego ikad prije, a odmah potom utrnula su mi ramena. Ukopala sam se na mjestu, čekajući da bol prođe. Shvatila sam da je ovaj napad različit od prijašnjih, poput bolova kakve imam godinama zbog gerba, odnosno, problema sa želučanom kiselinom. Baš sam mu rekla da mi se čini da je ovaj put srce. Nakon što smo završili razgovor u predjelu prsa presjekla me bol kakvu nisam osjetila nikad prije. Jedina mi je misao bila da ću umrijeti. Držala sam se za stol, a kako je rasla bol, tako je rasla i panika. Nisam znala što je bilo jače'', rekla je Slavica za Gloriju.

Slavica Knežević - 1 Foto: Darko Tomas / CROPIX

''U toj panici nisam se mogla sjetiti broja hitne. Sin radi i nekad se zbog posla ne može javiti pa sam nazvala Marka i rekla mu da mislim da imam infarkt. Mozak mi je radio savršeno, no tijelo je odlazilo. Jeziv strah. Panika. Uz ramena, utrnula mi je i vilica, a u prsima kao da mi netko nožem nešto izvlači'', otkrila je.

Srećom, glumica je stigla u bolnicu, a nakon razgovora s kardiologom i pregleda, ujutro su joj ugradili stent.

Iako se od bivšeg supruga Marka rastala 2000. godine, ostali su u dobrim odnosima i surađuju, a prije godinu dana u jednom je intervjuu rekla što je dovelo do razvoda.

Slavica Knežević - 2 Foto: Darko Tomas / CROPIX

''Sve što sam voljela kod njega, što me privuklo, to on i dalje ima u sebi. Nestala je ljubav. A zašto to smatram porazom? Zato što sam se kasno udala, s 36 godina i tada sam i rodila. U to je doba to je bilo jako kasno jer ja nisam bila netko tko bi se udavao, nije me to ''furalo'' u životu. I sad odjednom, udajem se i gle – nije ispalo za cijeli život. Sada mi je pouzdan prijatelj, doživljavam ga kao rod. Tako ljudi trebaju postupiti kada se raziđu i imaju djecu'', rekla je Slavica, prenosi Večernji.

Inače, Slavicu su mnogi najviše upamtili po ulozi u seriji ''Bibin svijet'', a glumila je i u brojnim drugim domaćim serijama te u kazališnim predstavama.

