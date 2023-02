Naš bivši glumački par otkrio koliko se i dalje vole iako su se razveli prije 24 godine, a sada imaju i veliku novost

Glumci i bivši supružnici Slavica Knežević i Marko Torjanac premijerno su izveli jednu od najizvođenijih i najljepših kazališnih ljubavnih priča na svijetu. U predstavi 'Ljubavna pisma' zajedno glume i zajedno su je i režirali. Lani Samaržiji za In magazin otkrili su koliko se vole i poštuju unatoč razvodu, ima li u ljubavi popravni ispit te još štošta zanimljivo.

Proslavljena televizijska i kazališna glumica Slavica Knežević, nakon tri godine izbivanja, vratila se na kazališnu pozornicu. I to ni manje ni više već s bivšim suprugom, glumcem Markom Torjancem.

"Uvijek kad nešto nađem zanimljivo joj pošaljem, da vidim što misli, da to prodiskutiramo, da porazgovaramo o tome", otkrio je Marko.

"Uvijek namiriši nešto intrigantno, nešto dobro. I od svih mi je bio taj i rekla sam – yes, to je to ajmo probat", nadovezala se Slavica.

Naime, Slavica je u mirovini već pune tri godine. I nećete vjerovati, sinoć je prvi put, u gotovo pola stoljeća dugoj karijeri, imala tremu.

"Kad je bilo redovitije, sve kad u životu stanete je uvijek malo teže", priznala je.

Ovaj glumački par razveo se prije 24 godine, no to ih nije spriječilo da ponovno zajedno rade, njeguju prijateljski odnos, dijele roditeljske brige.

"To je ta autentičnost, vjera u vlastiti doživljaj svijeta, čak i tvrdoglavost je ostala ista, ova koja često urodi jako dobrim rezultatom jer jako brani ono što misli", izjavio je Marko.



"Iskrenost, vjerovanje, pouzdanost, dakle sve te kvalitete koje su bile i ostale su danas i one su nas zauvijek vezale. Osim naravno sina kojeg imamo zajedno", dodala je Slavica.

Njihov sin Jan, na veliku radost roditelja, nije birao glumu i javni život.

"On je pravnik, i on ustvari ne voli da se o njemu puno priča, on živi svoj život mi to poštujemo, i to je najzdraviji odnos. I preponosni smo na njega i sve je to jasno", priznao je Marko.

''Ljubavna pisma'' jedna su od najizvođenijih kazališnih ljubavnih priča na svijetu. Izvorno je pisana za generacije rođene 30-ih godina prošlog stoljeća. Torjanac i Knežević zato su je zajedno adaptirali, modernizirali, režirali.

"Nije da su pisma zastarjela, mi pišemo, ali na drugi način kroz poruke, mailove, sve više se stvari rješava pisanjem. Sve više stvaramo sliku kako želimo djelovati drugoj strani, to je pitanje u tom tekstu, a ono što je univerzalno je ta ljubavna priča", otkrio je Marko.

U izvedbi ove predstave na Broadwayu okušala su se velika glumačka imena poput Kathleen Turner, Mela Gibsona, Sissy Spacek, Sigourney Weaver te Elizabeth Taylor.

"Često su bili parovi koji su nekad bili skupa, pa se ponovno nađu. Pa je Tom Hanks sa svojom ženom glumicom Ritom Wilson, čak su neki glumci glumili sa suprugama koje su glumstvene, ali nisu glumice", pojasnila je Slavica.

Sada Andrewa i Melissu utjelovljuju oni. Dvoje prijatelja započinju dopisivanje slanjem poruka u osnovnoj školi i nastavljaju tako do poodmakle dobi u pokušajima da realiziraju svoju vezu.

"Prekrasno progovara o dva principa potpuno različita jer su oni jako različiti, a različitosti može spojiti samo ljubav", smatra Marko.



"Pitanje je koliko su oni stvarni u pismima, kao što nisu ljudi. Uvijek gledamo da budemo najbolji, eto to je jedan aspekt ove predstave koji je zanimljiv i koji korespondira s današnjim vremenom", smatra Slavica.

Završe li na kraju zajedno i postoji li popravni za ljubav?

"Nećemo to ljubavi tebi odati, to trebate doći i vidjeti predstavu – i s kojom ocjenom bi taj popravni završio", poručila je Slavica.

