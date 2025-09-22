Tko je novi holivudski frajer? Dres je zamijenio ulogama kojima plaši publiku

Životni put ovog mladića vodi od sporta i studija marketinga sve do filmskog platna.
Prije nego što se okrenuo glumi, Tyriq je bio sportaš – igrao je američki nogomet za tim Florida State Seminoles.
Uz sport je studirao poslovanje i marketing, a glumu je otkrio na fakultetu kroz kazališne i studentske projekte.
Tyriq Withers Foto: Profimedia
Prvi put je privukao pažnju gledatelja 2022. godine kada se pojavio u popularnoj seriji ''Atlanta'', a zatim je nastavio graditi karijeru u projektima poput ''Legacies'', ''Tell Me Lies'' i ''The Game''.
Tyriq Withers Foto: Profimedia
Danas, sa 27 godina, Withers je već prepoznat kao novo lice horor žanra.
Privatno, glumac nije sklon skandalima i vrlo rijetko javno govori o ljubavnom životu.
Aktivno je na društvenim mrežama gdje ga prati nešto više od 100 tisuća ljudi, a obožavatelji ga vole zbog njegove karizme i jednostavnosti.
S obzirom na sportsku prošlost i sve više glumačkih angažmana, Tyriq Withers je tek na početku uzlazne karijere.
Tyriq Withers Foto: Profimedia
