Tko je novi holivudski frajer? Dres je zamijenio ulogama kojima plaši publiku

Životni put ovog mladića vodi od sporta i studija marketinga sve do filmskog platna.

Publika ga ovih dana gleda u novom hororu ''Him'', a mnogima je poznat i iz serije ''I Know What You Did Last Summer''. Ime mu je Tyriq Withers, a njegov put od sportaša do glumca u Hollywoodu itekako je zanimljiv.

Prije nego što se okrenuo glumi, Tyriq je bio sportaš – igrao je američki nogomet za tim Florida State Seminoles.

Uz sport je studirao poslovanje i marketing, a glumu je otkrio na fakultetu kroz kazališne i studentske projekte.

Tyriq Withers Foto: Profimedia

Prvi put je privukao pažnju gledatelja 2022. godine kada se pojavio u popularnoj seriji ''Atlanta'', a zatim je nastavio graditi karijeru u projektima poput ''Legacies'', ''Tell Me Lies'' i ''The Game''.

Danas, sa 27 godina, Withers je već prepoznat kao novo lice horor žanra.

Privatno, glumac nije sklon skandalima i vrlo rijetko javno govori o ljubavnom životu.

Aktivno je na društvenim mrežama gdje ga prati nešto više od 100 tisuća ljudi, a obožavatelji ga vole zbog njegove karizme i jednostavnosti.

S obzirom na sportsku prošlost i sve više glumačkih angažmana, Tyriq Withers je tek na početku uzlazne karijere.

